في ظهور نادر.. أحمد حلمي ينشر صورة مع شقيقته احتفالا بعيد ميلادها

نشر الفنان أحمد حلمي صورة له برفقه شقيقته احتفالًا بعيد ميلادها، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وعلق أحمد حلمي علي الصورة، كاتبًا: “اختي حبيبتي وصديقتي .. كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي .. ياحنينه يا غاليه .. اجمل حاجه في علاقة الاخوات ببعض ان يكون بينهم صداقه”.

يذكر أن قرر الفنان أحمد حلمي، خوض السباق الرمضاني هذا العام من خلال عمل جديد يقدمه مع قناة إم بي سي، وتعاقد خلال الأيام الماضية على مسلسل درامي يبدأ تصويره في الفترة القادمة ليكون جاهزًا للعرض خلال الموسم الرمضاني 2022.

وكان حلمي يستعد لتصوير فيلمه الجديد "إكس"، والذي كان يستعد لتصويره ولكن توقف بسبب انشغاله في التحضير لمسلسله الجديد، الذي لم يستقر حتى الآن على اسمه.

ويستعد النجم أحمد حلمي لخوض السباق الرمضاني المقبل بعد غياب عن الدراما استمر لنحو 28 عامًا، منذ مسلسل "ناس ولاد ناس" عام ١٩٩٣، وتلاها ظهور خاص في الجزء الأول من مسلسل الجماعة، وظهور خاص في مسلسل "الاختيار 2" والذي كان ظهور بسيط ولكن أحدث ضجة كبيرة.