شاهد.. حمو بيكا وحسن شاكوش يؤديان مناسك العمرة

نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا صورة مع حسن شاكوش، أثناء ارتدائهما لملابس العمرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وعلق حمو بيكا علي الصورة، كاتبًا: “لبيك اللهم عمرة”.

وقال مغني المهرجانات حمو بيكا في لقاء له بعد انتهاء حفله الثاني في المملكة العربية السعودية، إنه سعيد بالوقوف أمام عدد كبير من الجمهور في موسم الرياض.

ودافع حمو بيكا عن أغاني المهرجانات في لقاء تلفزيوني له على هامش فعاليات موسم الرياض، قائلاً: إن نجاح حفلاته في السعودية رسالة تعبر عن نجاح ما يقدمه.

واستطرد حمو بيكا قائلاً: "عملنا مزيكا واتسمعنا.. الفن ده ميتهاجمش.. احنا قدمنا حاجة الناس حبيتها وبنقول حاجة من صوت الشارع.. الناس طلعت كتير هاجمت المهرجان بس طول منا عايش هيفضل المهرجان مكمل".

وأشار حمو بيكا إلى أنه لم يكن متوقعًا النجاح الذي حققه مؤخرا، خاصة أنه لم يكن على تواصل مع السوشيال ميديا في السابق، لكن بعد تطوير الموسيقى وكلام أغانيه استطاع إيصال فنه لجمهور أكبر.

وجه مغني المهرجانات حمو بيكا، رسالة إلى جمهوره داخل المملكة العربية السعودية، بعد حفلته الأخيرة ضمن فعاليات موسم الرياض التى أقيمت أمس.

ونشر بيكا عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، مجموعة من الصور وعلق عليها: "لكل أهل السعودية، شكراً ليكم علي الاستقبال الجميل لينا ده.. ونتمنى نكون أسعدناكم وفرحنا قلوبكم .. شكراً هيئة الترفيه والمستشار تركي آل شيخ على التنظيم الهايل لموسم الرياض".

وأحيا مطربو المهرجانات، الثلاثي حسن شاكوش، عمر كمال، حمو بيكا، أمس الثلاثاء، حفلا غنائيا ناجحا ضمن حفلات موسم الرياض 2021، في بوليفارد رياض سيتي أقيم على مسرح أبو بكر سالم، وتراوحت أسعار التذاكر بين 100 و250 ريال.

الحفل حضره ما يقرب من 20 ألف سعودي، وبعد نفاد التذاكر، قررت هيئة الترفيه بالمملكة السعودية تقديم الثلاثي حفلا آخر، امس الثلاثاء 30 نوفمبر، على نفس المسرح يحضره من لم ينجحوا في حجز تذاكر حفل 29 نوفمبر.