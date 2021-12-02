شرف ليا.. رضوى الشربيني تتكرم ضمن أكثر ٥٠ سيدة مؤثرة

نشرت الإعلامية رضوي الشربيني صور جديدة من تكريمها اليوم ضمن أكثر ٥٠ سيدة مؤثرة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت الإعلامية رضوي الشربيني مرتدية بدلة باللون الأبيض، رافعة خصلات شعرها الي أعلي، كما أكملت اللوك باكسسوارات فضية اللون.

وعلقت رضوي الشربيني علي الصور، كاتبة: "شرف ليا اني أتكرم فى منتدى "الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا" بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة و الإتحاد الأوروبي و ذلك تحت شعار "المرأة المهنية فى الحياة العامة" في بلدي ضمن أكثر ٥٠ سيدة مؤثرة … تحيا الستات".





يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام السادسةمساءً بتوقيت مصر عبر قناة CBC سفرة.

كما تقدم رضوى الشربيني ، خلال البرنامج العديد من الفقرات التي تحتوي على طرقاقتصادية لصنع مستحضراتالتجميل الطبيعية وتستضيف خلال فقرات برنامجها العديدمن المتخصصين والأطباء الذين يقدمون النصائح للأمهاتللعناية بصحة أبنائهن، وكيفيةالتعامل الصحيح مع المشكلات التي يعانون منها.