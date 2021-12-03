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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جولة الرئيس.. مواطن لـ السيسي: عايز أشوفك أحسن واحد في الدنيا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة تفقدية، بعد ظهر اليوم الجمعة؛ لمتابعة سير الأعمال الجارية في عدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة، خاصة المحور الجديد الموازي لطريق القاهرة/ السويس.

وخلال الجولة، استوقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحد المارة، فسأله الرئيس: شغال إيه؛ ليرد عليه: شغال دليفري في صيدلية، وعندي 3 أطفال، وبدفع إيجار 600 جنيه.

ووجه السيسي، حديثه للمواطن، قائلا: عايزني أعملك إيه؟، ليرد عليه: عايز أشوفك أحسن واحد في الدنيا، ونفسي في شقة وورشة.

ورد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبتسما على طلب المواطن، قائلا: ان شاء الله هنعملك كل اللي أنت عايزه.
  

وتوقف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجولة التفقدية التي أجراها بعد ظهر اليوم الجمعة لمتابعة سير الأعمال الجارية بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة لتبادل التحية والحديث إلى عدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم اثناء مروره، حيث استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.

كما تفقد الرئيس أعمال التوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري من شرق القاهرة حتى منطقة الخصوص، فضلاً عن الموقف التنفيذي لتطوير منطقة عين شمس.

وتابع الرئيس مع المسئولين والمشرفين بالمواقع معدلات التنفيذ وسير العمل، مشدداً على الكفاءة الفنية والإنشائية للمحاور والطرق الجديدة، أخذًا في الاعتبار الأهمية القصوى لهذه الطرق والمحاور في تنظيم الحركة المرورية بمناطق القاهرة الكبرى والمدن والتجمعات العمرانية في محيطها الجغرافي.

يشار إلى أن المحور الجديد الموازي لطريق القاهرة/ السويس، سيصل ما بين مناطق التجمع الأول ومطار القاهرة مرورا بمحطة النقل الجماعي الجديدة، وكذلك مناطق مساكن شيراتون وطريق الصاعقة، والذي سيصبح بمثابة شريان مروري جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة، بما يخفف الضغط على طريق القاهرة/ السويس خاصة عند مدينة الامل ويساعد على تيسير الوقت والمسافة على تنقلات المواطنين من وإلى تلك المناطق والتجمعات.

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