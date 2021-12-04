ماكلارين S720 دانيال ريكاردو تصل صالات العرض في استراليا

كشفت شركة ماكلارين البريطانية المتخصصة في انتاج السيارات الفارهة عن وصول الأصدار الاستثنائي الجديد من سياراتها الخارقة S720 دانيال ريكاردو الى صالات العرض في أستراليا، وستتوفر السيارة الجديدة بثلاث نسخ فقط.

و أطلقت ماكلارين إصدار دانيال ريكاردو الخاص من سيارة ماكلارين S720 احتفالا بفوز سائقها المخضرم دانيال ريكاردو، بسباق الجائزة الكبرى في إيطاليا، الذي استضافته حلبه مونزا الشهيرة في شهر سبتمبر الماضي.

المواصفات الميكانيكية لسيارة ماكلارين S720 دانيال ريكاردو

تستمد سيارة ماكلارين S720 دانيال ريكاردو على محرك ثماني الأسطوانات V8 بسعة 4000 سي سي، مزود بشاحن تيربو مزدوج، يولد قوة تصل الي 720 حصان وعزم أقصى للدوران يصل الي 770 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من سبع سرعات بنظام دفع خلفي للعجلات، و تبلغ قدرتها علي التسارع من وضع الثبات حتي 100 كم/ساعة في غضون 2.9 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى 341 كم/ساعة .

ومن الخارج جاءت سيارة ماكلارين S720 دانيال ريكاردو الاستثنائية الخارقة بتصميم رياضي هجومي مستمد من سيارات سباق الفورميلا وان، وبهيكل خارجي مصنوع من ألياف الكاربون خفيف الوزن، لتقليل وزن السيارة وزيادة سرعتها ورشاقتها، كما يعمل الهيكل على توفير نظام ديناميكية وثبات مذهل، وستتوفر السيارة بلون برتقالي مميز مزود بشارات تحمل رقم 3 من الأجناب كإشارة لرقم السباق.

جاءت سيارة ماكلارين S720 دانيال ريكاردو بمقصورة داخلية فاخرة ذات طابع رياضي ومقاعد مكسوة بجلد الكانتارا مع لمسات البابايا البرتقالية عبر المقاعد والأبواب وعجلة القيادة، بالإضافة لمجموعة رائعة من وسائل الترفيه و الاتصال الحديثة .