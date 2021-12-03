مدبولي: العلاقات المصرية الإماراتية نموذجا فريدا للتآخي والترابط.. فيديو

أرسل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبعث أيضا تحية وتقدير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنيته بدوام الرفعة والتقدم لدولة الإمارات الحبيبة.

وقال مدبولي إنه من دواعي سروري واعتزازي فس هذا اليوم المشهود رسالة ود وتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةوحكومة.شعبا بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للحظة الإتحاد الملهمة التي مثلت نقطة الانطلاق الحقيقة لنهضة هذا الوطن الشقيق بقيادة حكيم العرب الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وتابع ستظل العلاقات المصرية الإماراتية نموذجا فريدا للتأخي والترابط بين الدول والشعوب العربية ونمطا متفردا لتنسيق الرؤي والمواقف، كما تحرص القيادة السياسية في كلا البلدين الشقيقين علي الاستمرار في تعزيز أطر التعاون ودفعها نحو آفاق أكثر رحابة.

وأضاف أنه من حسن الطالع أن يأتي اليوييل الذهبي لاتحاد دولة الإمارات وهي في بؤرة اهتمام العالم حيث تحتضن إكسبو 2020‪ كحدث استثنائيا يعقد لاول مرة في دولة عربية الأمر الذي يعكس استمرار الإمارات علي المضي في مسيرة التميز وصنع الفارق برؤية قادتها ووعي أبنائها والعمل الجاد في استكمال مسيرة البناء والتقدم

"أجدد التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

واختتم: “أجدد التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبه العيد الوطني الخمسين راجيا الله عز وجل أن يديم علي الإمارات وشعبها الخير والازدهار”.