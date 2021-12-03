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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

جورج قرداحي يغادر حكومة ميقاتي .. هل تصلح الاستقالة علاقة لبنان مع السعودية؟.. فيديو

جورج قرداحي
جورج قرداحي

عرضت فضائية “يورنيوز” تقريرا بعنوان، جورج قرداحي يغادر حكومة ميقاتي فهل تصلح الاستقالة علاقة لبنان مع السعودية؟.

ووفقا للتقرير، استقال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي الجمعة مشيرا إلى أنه قرر وضع "المصلحة الوطنية" فوق المصلحة الشخصية، وذلك في محاولة لتهدئة خلاف دبلوماسي مع السعودية فجرته تصريحات أدلى بها بشأن الحرب في اليمن وقال قرداحي إنه استقال قبل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرياض على أمل أن يساعد الأخير خلال الزيارة في تخفيف حدة الأزمة مع لبنان.

وأوضح وزير الإعلام اللبناني أنه سيستقيل "لمنح لبنان فرصة" بعد أن أثارت تصريحاته بشأن اليمن خلافا مع دول الخليج أدخل الحكومة في حالة شلل منذ أسابيع، مؤكدا: "لا أريد التشبث بهذا المنصب، إذا كان يمكنني ان أكون مفيدا، أريد أن أمنح فرصة للبنان".

وطُرحت استقالة قرداحي منذ أسابيع ومن المتوقع أن تساعد في حل أزمة سياسية ودبلوماسية أصابت الحكومة اللبنانية بالشلل منذ أكتوبر وأكد مسؤول في رئاسة الجمهورية أن الرئيس ميشال عون تلقى اتصالا هاتفيا من قرداحي يؤكد فيه أنه سيقدم استقالته.

يتزامن هذا القرار مع زيارة خليجية يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قاد الجهود الدولية لمساعدة لبنان على الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها على الإطلاق.

جورج قرداحي حكومة ميقاتي علاقة لبنان السعودية المصلحة الوطنية

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