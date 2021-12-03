ما بنلعبش بلاي ستيشن.. كيروش عن مواجهة السودان: يجب التحلى بالثقة والطموح

أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، صعوبة مباراة المنتخب المصري غدا السبت أمام نظيره السوداني ضمن منافسات كأس العرب في قطر.



ويلعب منتخب مصر مع السودان في السادسة من مساء غد السبت في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب.



وقال كيروش - في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء - إن منتخب مصر سيسعى لتقديم مباراة كبيرة أمام المنتخب السوداني من أجل امتاع الجماهير المصرية، مشيرا إلى أن الفريق سيخوض اللقاء بحماس كبير لأنها ستكون الفرصة الأخيرة للمنتخب السوداني من أجل التأهل للدور المقبل.



وأضاف كيروش: “لدينا المباراة الثانية في المجموعة أمام السودان، سنلعب من أجل الفوز والتحسن أكثر وأكثر، ولدينا احترام كبير للمنافس”.

وأشار: "لم أقل أبدا أنني غير راضي عن الأداء في المباراة الماضية، على العكس تمامًا فأنا سعيد بما قدمه المنتخب في المباراة السابقة أمام لبنان، فقد أهدرنا العديد من الفرص وتألق حارس لبنان وأنقذ العديد من الفرص، وقدمنا مباراة جيدة جدا، سواء من الناحية الدفاعية والهجومية وفي مباراة السودان سنحاول التحسن أكثر وأكثر".



وتابع: "في مباراة السودان غدا سنحاول تصحيح الأخطاء، وأبرزها اللعب المتسرع من اللاعبين والتمرير الخاطئ، بالإضافة إلى تجنب الهجمات المرتدة من المنتخب السوداني التي من الممكن أن تشكل خطرا علينا، ويجب أن نتحلى بالثقة والطموح، ستكون لدينا مباراة صعبة، وسنخوضها بحماس كبير لأنها ستكون الفرصة الأخيرة للمنتخب السوداني من أجل التأهل للدور المقبل".

واستمر: "نحن لا نلعب البلاي ستيشن، يجب أن نتحلى بالثقة والطموح، ستكون لدينا مباراة صعبة، وسنخوضها بحماس كبير لأنها ستكون الفرصة الأخيرة للمنتخب السوداني من أجل التأهل للدور المقبل".



واختتم المدرب البرتغالي تصريحاته قائلا: "الأمور تسير هنا في قطر بشكل جيد، وعلينا أن نقدم مستوى أفضل في المباريات القادمة".