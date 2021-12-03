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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة سوهاج: برنامج التطوير المهني يهدف لتبادل الخبرات مع الجامعات الأمريكية

صدى البلد

شاركت جامعة سوهاج في فعاليات برنامج "التبادل المصرى الأمريكى للمراكز الجامعية للتطوير المهنى"، والذي استمر علي مدار ٦ أيام  بمدينة الغردقة، بمشاركة ١١ جامعة مصرية حكومية و٩ جامعات أمريكية حكومية وخاصة.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، إن البرنامج يهدف إلى تبادل الخبرات والإستفادة من التجارب الناجحة بين الجامعات المصرية والأمريكية في مجال التطوير المهني.

وأوضح رئيس الجامعة، أن فاعليات البرنامج  أثمرت عن توطيد التعاون وخلق شراكات جديدة بين البلدين، من أجل سد الفجوة بين سوق العمل وخريجي التعليم الجامعي.

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وأضاف الدكتور محمود المنشاوي مدير مركز التطوير المهني بالجامعة انه خلال البرنامج تم استعراض آخر مستجدات العمل بمراكز التطوير المهني بالجامعات، وآليات العمل لخلق فرص عمل مع أصحاب الأعمال.

وعرض طرق جديدة لمعرفة آخر تطورات وإحتياجات سوق العمل، الي جانب مناقشة كيفية مشاركة ودمج الطلاب ذوي الإعاقة بالمراكز، واستعراض حلول وأفكار مبتكرة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

سوهاج الأمريكي التبادل برنامج الغردقة

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