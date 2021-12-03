مليار جنيه.. صافي مبيعات المستثمرين الأجانب بالبورصة خلال نوفمبر

سجلت تعاملات المصريين نسبة 71.9% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر نوفمبر الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 18.1%، والعرب على 10%، بعد استبعاد الصفقات.

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وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 998.5 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 506.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 82.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 10.4%، وسجل العرب 7.1%، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 5.7 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 2.4 مليار جنيه بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.‏

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 11395.60 نقطة، خلال جلسات شهر نوفمبر، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 7.67% ليغلق عند مستوى 2127.84 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 5.54% ليغلق عند مستوى 3105.14 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.41% ليغلق عند مستوى 13579.06 نقطة، وهبط مؤشر تميز في بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 4203.11 نقطة.

