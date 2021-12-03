عاجل
أستاذ أوبئة: العالم يخسر 240 مليار دولار بسبب عدم عدالة توزيع اللقاحات.. فيديو برلماني: منهج الصف الرابع الابتدائي يشكل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور رئيس الحكومة اللبنانية: سيتم إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري.. نثمن دعم مصر الدائم لبلادنا ولن ننسى مساعدات انفجار بيروت.. والرئيس السيسي صاحب النهضة الحديثة مكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة تحرر 8 محاضر تبديد لكمية من الملابس والأحذية والشنط ارتفاع أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مليار جنيه.. صافي مبيعات المستثمرين الأجانب بالبورصة خلال نوفمبر

صدى البلد

سجلت تعاملات المصريين نسبة 71.9% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر نوفمبر الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 18.1%، والعرب على 10%، بعد استبعاد الصفقات.

اقرأ أيضا

خطوة بخطوة | كيف تبدأ الاستثمار في البورصة وتتجنب الخسارة؟ ..فيديو

وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 998.5 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 506.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 82.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 10.4%، وسجل العرب 7.1%، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 5.7 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 2.4 مليار جنيه بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.‏

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 11395.60 نقطة، خلال جلسات شهر نوفمبر، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 7.67% ليغلق عند مستوى 2127.84 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 5.54% ليغلق عند مستوى 3105.14 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.41% ليغلق عند مستوى 13579.06 نقطة، وهبط مؤشر تميز في بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 4203.11 نقطة.
 

البورصة المستثمرين الإجانب العرب البورصة المصرية

ترشيحاتنا

لجنة مكافحة كورونا تفجر مفاجأة حول أعراض متحور أوميكرون.. فيديو

بايدن يخطط لشل أي تحرك عسكري من روسيا ضد كييف

ملفوفا بعلم السودان.. صور من تشييع جثمان الموسيقار عبد الكريم الكابلي في أمريكا

حقيقة تسجيل حالات وفيات بسبب المتحور الجديد أوميكرون.. فيديو

بأسعار تبدأ من 6 ملايين دينار.. 5 سيارات سيدان موديل 2021 في الجزائر

نهاية شلل الأطفال.. الصحة: تعلن موعد تسجيل آخر حالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة أمطار جديدة وعواصف ترابية.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة

أول تعليق من وكيل الموسيقيين على أغنيتيّ " شيماء وأسماء" ..فيديو

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

نوة قاسم تبدأ خلال ساعات بالإسكندرية| والأرصاد تحذر من الطقس غدا: عواصف ترابية وأمطار

أمير دامر: أتوقع تعادل مصر والسودان .. وجيل الفراعنة الحالي أضعف من سابقيه "حوار"

رسميًا | شيرين تؤكد خبر طلاقها من حسام حبيب

شهامة ضابط مرور تنقذ مبنى بالتجمع الخامس من كارثة احتراقه .. صور

عودة التعليم عن بعد بـ السعودية .. وتوجيه عاجل من الوزارة للمدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب «مصر يا أخت بلادي يا شقيقة».. لماذا عشق الكابلي الزعيم عبد الناصر؟

الشلولو .. أكلة فرعونية اختفت طويلا وكورونا أعادها للمصريين| نوستالجيا

مستريح إلكتروني.. النصب عبر الإنترنت من جلب الحبيب إلى ذهب وياقوت ومرجان

إشادة دولية بفعاليات المعرض الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"

فيديو

استغاثة كارمن سليمان وزوجها.. وطلاق شيرين يتصدران التريند |فيديو جراف

عندها شره جنسي.. كواليس الكشف عن قاتل عروس الطالبية| فيديو جراف

سيدة تطلب الخلع بسبب النقاب.. فيديو

بسبب وجبة طعام.. صيدلي يقتل جاره المهندس أمام زوجته| فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

اﻟﻤﺰﻳﺪ