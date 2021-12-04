الأحد.. الفنون التطبيقية بحلوان تنظم دورة الدراسات الحرة لقسم الإعلان



ينظم قسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان دورة الدراسات الحرة، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتورة ميسون قطب القائم بعمل عميد الكلية، وإشراف الدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وذلك في إطار اهتمام الكلية بتنظيم الدورات التي تخدم المجتمع المحيط وتقدم كل ما ينفعه ويفيده، واكسابه الخبرات الأكاديمية المتخصصة.

وتتضمن الدورة مفهوم الإعلان، و الوسائط الإعلانية، بالإضافة إلى مراحل تصميم الإعلان، وكذلك عرض بعض العلوم والفنون المرتبطة بتصميم الإعلان .

بعدد ساعات ٤٠ ساعة موزعة على ١٠ محاضرات تبدأ الأحد الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢١.