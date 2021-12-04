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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تنافس آبل ووتش.. مواصفات ساعة جوجل Pixel Watch المنتظرة

ساعة جوجل Pixel Watch
ساعة جوجل Pixel Watch

ظهرت العديد من الشائعات حول ساعة شركة جوجل Google الذكية، التي طال إنتظارها حيث أشارت التكهنات منذ فترة طويلة إلى أن عملاقة التقنية تخطط لإطلاق ساعة Pixel Watch إلى جانب هاتف بيكسل 6 في شهر أكتوبر المنصرم، ولكن لم يكن هذا صحيحا.

وبحسب ما ذكره موقع " gadgets360"، يشير تقرير جديد إلى أن جوجل تعتزم الإعلان عن أول ساعة ذكية داخلية لها والتي من المقرر إطلاقها في عام 2022.

 

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مواصفات ساعة جوجل الذكية المنتظرة

 

ويقال إن ساعة جوجل الذكية، التي تحمل الاسم الرمزي "Rohan"، ستعمل مع مجموعة أجهزة Pixel المملوكة للشركة، وستنطلق الساعة الذكية مع أحدث إصدار من نظام التشغيل المخصصة للساعات الذكية، ومن المتوقع أن ينافس الجهاز القادم الذي يمكن ارتداؤه من جوجل  ساعة آبل Apple Watch.

ووفقًا لتقرير صادر عن Business Insider، فأن ساعة جوجل Pixel watch، ستأتي بتصميم دائري على عكس آبل ووتش وقد تأتي بدون إطار مادي، مع زر جانبي واحد، وهو زر فعلي يقع على الجانب الأيمن للساعة.

عملاق التكنولوجيا لإصدار النسخة الأولى من ساعة جوجل الذكية pixel watch التي يبدوا أنها ستتمتع بإمكانيات قوية تستطيع من خلالها المنافسة في هذا السوق، وفقا للتسريبات الأخيرة.

وحول إمكانيات pixel watch المنتظر ظهورها في الأسواق خلال عام 2022، ستأتي ساعة جوجل بميزات مراقبة الصحة واللياقة البدنية، ومن المتوقع أن تظهر لأول مرة بجهاز مراقبة معدل ضربات القلب وميزات تتبع الصحة الأساسية.

وتعد هذه أول ساعة ذكية كاملة من تطوير جوجل، وتشير التوقعات إلى أنه من المحتمل أن تعمل  Pixel Watch بأحد معالجات كوالكوم من نوع Snapdragon Wear 4100، ومن المرجح أن تقدم الساعة الجديدة المنتظرة مميزات منافسة وخدمات مثل اللياقة البدنية، مع ميزات خاصة بمزامنة الإشعارات وخصائص التنقل والملاحة مثل خرائط جوجل ومساعد جوجل الذكي، بالإضافة إلى التاكمل مع خدمات ومنتجات جوجل الأخرى.

وتمثل ساعة جوجل Pixel Watch دخول شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة في مجال التكنولوجيا القابلة للارتداء، حيث استحوذت مالكة أجهزة بكسل على العلامة التجارية Fitbit للأجهزة القابلة للارتداء، ولكن لن تندرج الساعة المنتظرة تحت العلامة التجارية Fitbit التجارية.

جوجل ساعة ذكية ساعة جوجل Pixel watch آبل ووتش

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