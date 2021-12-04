البحث العلمي تعلن عن محاضرة الفرص المتاحة للدراسة والدكتوراه وشروط وآليات التقدم.. تفاصيل



أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع للمنظمة الأوروبية للعلوم النووية CERN عن القاء محاضرة عن الفرص المتاحة للدراسة الدكتوراه وشروط واليات التقدم لها وذلك يوم الاحد الموافق الخامس من ديسمبر2021 في تمام الساعة 9:30 صباحا عن طريق تقنية ال ZOOM من خلال الرابط الالكتروني

https://us02web.zoom.us/j/88635581091?pwd=RjZSakM2N0VzUGdyVW94VmNobXhOdz09

Meeting ID: 886 3558 1091

Passcode: 795136



ويأتي ذلك أطار سعي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المستمر لدعم شباب الباحثين المصريين في مجالات الفيزياء والرياضيات والحاسبات والطاقة للدراسة بالخارج والاستفادة من البنية البحثية العلمية للدول المتقدمة والمتخصصة في مجالات علمية بعينها والاطلاع علي أحدث التقنيات العلمية والتفاعل مع العلماء من مختلف الخلفيات والجنسيات.

ومن الجدير بالذكر أنه سبق و قد اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فرصة ممولة لإجراء أبحاث الدكتوراه في معامل المنظمة الأوروبية للعلوم النووية CERN من خلال التعاون المبرم بين الأكاديمية والمنظمة وبدعم مالي مشترك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والهيئات الداعمة للمنظمة الأوروبية للعلوم النووية CERN