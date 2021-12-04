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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مفيش أسئلة تسميع.. بشرى سارة بشأن امتحانات رابعة ابتدائي قبل انطلاقها غدا

امتحانات رابعة ابتدائي
امتحانات رابعة ابتدائي

أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ، أنه لا داعي نهائيا للقلق من امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية المقرر انطلاقها غدا الأحد .

وقال نائب وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أن امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية لن يزيد عدد الاسئلة فيها عن 10 اسئلة قصيرة في كل مادة ، معظمها اسئلة اختيار من متعدد.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أن اسئلة امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية لن تعتمد على قياس مهارات الحفظ ، ولكنها تهدف إلى قياس مدى فهم التلاميذ لمخرجات التعلم المستهدفة من كل درس من الدروس المقررة حتى منتصف نوفمبر

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ومن المقرر أن تنطلق غدا الاحد 5 ديسمبر 2021 ، امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية ، حيث يؤدي تلاميذ رابعة ابتدائي غدا الامتحان في مادتي اللغة العربية - التربية الدينية  ، على أن يكون زمن كل امتحان يساوي زمن حصة دراسية .

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن امتحانات رابعة ابتدائي ، ستعقد على مستوى الإدارة التعليمية للمواد الأساسية .

وأضاف وزير التربية والتعليم: “تم وضع أسئلة امتحانات المواد الاساسية لـ رابعة ابتدائي من جانب وزارة التربية والتعليم ، ولكن الامتحان سيختلف من مدرسة لأخرى، أما باقي المواد الغير أساسية ستكون على مستوى المدرسة”.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه على الاهالي ألا يتسببوا في توتر ابنائهم ، مشددا على ضرورة عدم التعامل مع الابناء بالطريقة القديمة "اقعد واسمع لك" .

تعليمات عاجلة بشأن امتحانات رابعة ابتدائي

و أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا عاجلا للمديريات والادارات التعليمية والمدارس قبل ساعات من انطلاق امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية ، المقرر بدءها غدا الاحد .

حيث شددت وزارة التربية والتعليم خلال هذا الخطاب العاجل على جميع المديريات والادارات التعليمية والمدارس ، على الالتزام بما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بشأن وضع 10 اسئلة فقط في امتحان كل مادة في امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن اسئلة امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية تم وضعها من خلال بنك الاسئلة الوارد من وزارة التربية والتعليم للمديريات التعليمية.

وقالت وزارة التربية والتعليم : يتم اختيار الاسئلة من بنك اسئلة وزارة التربية والتعليم بمعرفة الموجه الأول ، وتكون مختلفة لكل مدرسة.

وكان قد نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كل ما يقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار بـ تخفيف مناهج رابعة ابتدائي .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تطبيق واتس آب: كل ما يقال في هذا الشأن شائعات. 

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