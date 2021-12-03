محافظ الوادى الجديد يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، مساء اليوم، الإحتفالية التي أقامتها المحافظة بمقر مركز د. حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة والذي يوافق الثالث من ديسمبر.
جاء ذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية وبمشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم.
وأشاد الزملوط بالعروض الفنية والرياضية والترفيهية التي قدمها المشاركون، موجهاََ التحية والتقدير لهم ولأسرهم وللمشرفين علي التدريب. وأكد المحافظ خلال كلمته على دعم المحافظة الكامل لدمج وتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة وتوفير كافة الخدمات اللازمة للإستفادة من طاقاتهم وقدراتهم.
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