جامعة حلوان فى أسبوع.. "التمريض" تنظم دور الكلية فى مواجهة جائحة كورونا.. والجامعة تعلن نتائج مسابقة السباحة وألعاب القوى وتنس الطاولة

طلاب جامعة حلوان في زيارة لمعرض ايديكيس للصناعات الدفاعية والعسكرية

كلية التمريض جامعة حلوان تنظم دور الكلية فى مواجهة جائحة كورونا

جامعة حلوان تعلن نتائج مسابقة السباحة وألعاب القوى وتنس الطاولة



شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع الجاري العديد من الأخبار والأحداث الهامة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـأخبار جامعة حلوان، سواء على مستوى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس ، ويستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

فى إطار التعاون المثمر البناء بين قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكرى وجامعة حلوان، نظمت إدارة التربية العسكرية بالجامعة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب زيارة لمعرض إيديكس الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية والمقام بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتمت زيارة طلاب جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وقد شارك في الزيارة ٧٠ طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، وقد شاهد الطلاب خلال الزيارة معروضات الدول المختلفة فى ثلاث أجنحة للتعرف على أنواع الأسلحة والمعدات (برية- بحرية- جوية- دفاع جوى) وقدراتها ومدى تطورها.

وقد ظهر طلاب جامعة حلوان بالمظهر الحضارى المشرف والرقى أثناء الاستفسارات وتبادل الحوار مع الجنسيات المختلفة أثناء مشاهدة المعروضات.

نظمت وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض جامعة حلوان ورشة عمل عن دور الكلية فى مواجهة جائحة كورونا، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية.

حاضر في ورشة العمل ا.م.د/ أماني محمد سعد القائم بعمل رئيس قسم تمريض صحة المجتمع .

هذا وتضمنت ورشة العمل توعية طلاب كلية التمريض لكيفية مواجهة جائحة كورونا وكيفية الوقاية من الإصابة بالفيروس، وأيضا معرفة أعراض وعلامات الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة على توضيح الإجراءات الصحية المتبعة عند الاشتباه بأعراض الكورونا، كما تضمنت ورشة العمل نصائح للوقاية من فيروس كورونا

أعلنت إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان نتائج مسابقات السباحة وألعاب القوى وتنس الطاولة، والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذ هشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، والأستاذ أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي، ويتم من خلال هذه المسابقات اختيار المنتخب الذي سوف يمثل جامعة حلوان في بطولة الجامعات المصرية بالجامعة الأمريكية.



وقد أبدى الطلاب سعادتهم بعودة الأنشطة الطلابية وتدعيم الجامعة لها، مؤكدين أن مثل هذه الأنشطة تزيد من ولاء الطلاب لجامعتهم.

وجاءت النتائج كالآتي:

بطولة الجامعة للسباحة ١٠٠ م حرة طالبات: المركز الأول الطالبة مريم جلال سعيد، المركز الثاني الطالبة مريم محمد محمد، المركز الثالث الطالبة يمنى محمد سيف الدين.

سباق ٥٠ م حرة: المركز الأول لجين يوسف أحمد، المركز الثاني مريم جلال سيد، المركز الثالث ندى وجيه علي.

سباق ٥٠ م ظهر طالبات: المركز الأول الطالبة لجين يوسف أحمد، المركز الثاني الطالبة كنزي أحمد علي، المركز الثالث الطالبة رنا مهدي محمود.

سباق ٥٠ م صدر طالبات: المركز الأول ندى وجيه علي، المركز الثاني روان أيمن محمد، المركز الثالث نور خالد طلعت.

سباق ١٠٠ م فراشه : المركز الأول مريم جمال أحمد، المركز الثاني مريم محمد محمد.

سباق ١٠٠ م صدر: المركز الأول يارا ياسر يحي، المركز الثاني: يمنى محمد سيف الدين، المركز الثالث يارا ياسر يحى، المركز الثاني يمنى محمد سيف الدين، المركز الثالث روان أيمن محمد.

سباق ١٠٠ م حرة طلبة: المركز الأول الطالب إسلام عبد الحكيم سيد، المركز الثاني الطالب محمد شوقي ذكي، المركز الثالث الطالب أحمد محمد أحمد.

سباق ٥٠ م حرة طلبة: المركز الأول الطالب محمد أمين أنور، المركز الثاني الطالب يوسف سامح عزمي، المركز الثالث الطالب علي خالد أحمد.

سباق ١٠٠ م ظهر: المركز الأول عمار محمد معوض، المركز الثاني محمد يسري حسين، المركز الثالث عبد الله هشام محمد

سباق ٥٠ م فراشة: المركز الأول مصطفى حسين مصطفى، المركز الثاني عمار محمد معوض، المركز الثالث اندرو صفوت سمير.

سباق ٢٠٠ م صدر: المركز الأول عبد العزيز حنفي أحمد، المركز الثاني محمد يسري حسين.

سباق ٥٠ م صدر: المركز الأول أحمد محمد عيسى، المركز الثاني مهاب أحمد محمود، المركز الثالث عبد العزيز حنفي أحمد.

بطولة الجامعة ألعاب القوى:سباق الوثب الطويل طالبات: المركز الأول حبيبة أشرف علي، المركز الثاني ياسمين أشرف إبراهيم، المركز الثالث دعاء علاء الدين فرج.

سباق الوثب الطويل طلبة: المركز الأول حسام شعبان أحمد، المركز الثاني عمر عبد العزيز عبد الفتاح ، المركز الثالث مازن وائل عز الدين.

سباق الوثب الثلاثي طالبات: المركز الأول حبيبة أشرف علي، المركز الثاني ياسمين أشرف إبراهيم، المركز الثالث هاجر قرني سيد.

سباق الوثب الثلاثي طلبة: المركز الأول محمد خالد عبد الرحمن، المركز الثاني محمود هاني محمود، المركز الثالث عمر عبد العزيز عبد الفتاح.



سباق ٤٠٠ م طالبات: المركز الأول نوران أحمد اسماعيل، المركز الثاني وجدان وليد عبد الماجد، المركز الثالث هاجر خالد محروس.

سباق ٤٠٠ م طلبة: المركز الأول شهاب الدين طارق، المركز الثاني علي حسن عبد الجواد، المركز الثالث مؤمن شريف محمد.



سباق ٨٠٠ م طالبات: المركز الأول نوران أحمد اسماعيل، المركز الثاني كنوز عفيفي عبد القادر، المركز الثالث يمنى أيمن فتحي.

سباق ٨٠٠ م طلبة: المركز الأول إبراهيم محمد إبراهيم، المركز الثاني محمد حمد نور الدين، المركز الثالث بافلي هاني نجيب.

سباق ٢٠٠ م طالبات: المركز الأول انجي طارق رجاء الدين، المركز الثاني شروق مجدي محمود، المركز الثالث دعاء علاء الدين فرج.

سباق ٢٠٠ م طلبة: المركز الأول عمرو هاني سليمان، المركز الثاني شهاب الدين طارق، المركز الثالث علي حسن عبد الجواد.



سباق ١٠٠ م طالبات: المركز الأول انجي طارق رجاء الدين، المركز الثاني شروق سيد حسن، المركز الثالث فاطمة الزهراء علاء الدين.

سباق ١٠٠ م طلبة: المركز الأول يوسف بدوي سيد، المركز الثاني مصطفى حسين محمد، المركز الثالث عمر مصطفى عطية.

نتائج بطولة تنس الطاولة طالبات فردي المركز الأول مروة محمد سيد، المركز الثاني رضوى عماد الدين إسماعيل، المركز الثالث مريم ابراهيم.

طالبات زوجي: المركز الأول رضوى عماد الدين اسماعيل و مروة محمد سيد، المركز الثاني مادونا نبيل ومنة الله عبد القادر.

تنس الطاولة فردي طلبة: المركز الأول مايكل عادل سلام، المركز الثاني عبد الله محمد محمود، المركز الثالث أدهم محمد محمود.

تنس الطاولة زوجي طلبة: المركز الأول علي طارق علي وأحمد منير محمد، المركز الثاني أدهم محمد محمود وعبد الرحمن زهجر علي.

