دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأولى .. غدا

تستعد دار الإفتاء المصرية، غدا، لاستطلاع هلال شهر جمادى الأولى، لعام 1433 هجرية، وذلك عبر لجانها الشرعية والعلمية، الموزعة على مختلف أنحاء الجمهورية، على أن تعلن الإفتاء غدا، تحقق رؤية الهلال من عدمه.

وينتظر المسلمون في مصر، غدًا السبت 4 ديسمبر 2021، إعلان دار الإفتاء المصرية، نتيجة استطلاع رؤية شهر جمادى الأولى، بعد صلاة المغرب مباشرة.

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قد أعلن في بيان سابق له، موافقة يوم الأحد 5 ديسمبر 2021، غرة شهر جمادى الأولى لعام 1433 هجريا، موضحا أنه يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام التاسعة والدقيقة 43 صباحًا بتوقيت القاهرة، غدا، وذلك حسب ما أسفرت عنه الدراسات الفلكية التي يجريها المركز.

وأضاف القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيانه، أن الهلال سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 10 دقائق، وفي القاهرة لمدة 8 دقائق بعد غروب شمس يوم الرؤية.

وأكد المركز القومي للبحوث الفلكية، أن هلال شهر جمادى الأولى، سيبقى في سماء محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (7 – 10 دقائق)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يستمر ظهور الهلال الجديد بعد غروب شمس يوم الرؤية، لمدة تتراوح بين (2- 21 دقيقة).