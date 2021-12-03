المفتي: القانون المصري يلزم بإعلان الزوجة بالزواج الثاني | فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن القانون المصري يلزم بإعلان الزوجة بالزواج الثاني.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون منح السيدة حق طلب الانفصال، حتى لو كانت زوجة واحدة.

الطلاق

وكشف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الطلاق هو علاج لعدم استمرار إمكانية الحياة بين الطرفين، مع ضرورة بذل المساعي الكثيرة جدا لأجل ألا تنهي تلك العلاقة الزوجية وفي حال الفشل يتم اللجوء إلى الطلاق.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الطلاق الذي ينطق به الزوج، لا ينبغي أن ينطق به إلا في حال وجود مبرر قوي للطلاق وعند استحالة الحياة الزوجية بين الطرفين.



