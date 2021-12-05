الألسنة البحرية قبلة المصطافين في الصيف والصيد والتنزه في الشتاء بمطروح

تعرف على دور الألسنة البحرية فى حماية شواطئ مطروح

حظيت محافظة مطروح باهتمام من الدولة فى إقامة عدد من الألسنة البحرية ،، رؤوس بحرية ،، مما ساهم في. تحقيق العديد من الأهداف .

فشواطئ مطروح ذات السحر والجمال والمياه الفيروزية متدرجة الالوان والرمال البيضاء الناعمة أضافت لها تلك الألسنة البحرية لمسة جمالية وأنشطة تجارية بالإضافة إلى حمايتها من عوامل النحر التى تسببت فى تاكل الشواطئ.



وحققت الألسنة البحرية خلال العام العديد من الأهداف ففى الصيف حققت استفادة مادية للمحافظة بتأجير تلك الألسنة البحرية الأهالى واستغلالها فى تحقيق رواج سياحى واقتصادي بالإضافة إلى توفير. العديد من فرص العمل .

وفى الشتاء أصبحت تلك الألسنة تجذب المواطنيين للاستمتاع بالمياه الفيروزية والقيام بأعمال الصيد .

يقول مكاوى محمد من أهالى مطروح أن تلك الألسنة البحرية أضافت جمال إلى محافظة مطروح والقيام بالاستفادة منها بإقامة كافتيريا ت وأنشطة تجارية والتى تعمل على توفير فرص عمل للشباب وتوفير مصدر دخل لهم. بالإضافة إلى مساعدة زوار المحافظة فى الوصول إلى نقاط اكبر داخل المياه للاستمتاع بمياه مطروح متدرجة الالوان .

واضاف إلى قيام أهالى مطروح بأعمال الصيد البحري من اعلى الألسنة باستخدام السنارة أو البوصة .

وقال ايهاب محمود من اهالى مطروح اننا نشكر المسئولين بمطروح على انشاء هذه الالسنة الت اضافت جمال وروعة الى شواطئ المحافظة بعد ان سهلت وصول المواطنين الى داخل المياه لتصبح مكانًا لتنزه أهالى المحافظة والمصطافين.

واضاف ان الجميل فى هذه الالسنة هو انشاءها بشكل جمالى وروعة فى التصميم لتكون اضافة لجمال مطروح لافتا انه هذه الالسنة يمكن استغلالها لتدر عائدًا اقتصاديا للمحافظة.

يذكر أن الهيئة العامة لحماية الشواطئ قامت بعمل 10 رؤوس بحرية من الصخور، بأطوال مناسيب متدرجة ومسافات بينية، بغرض حماية شواطئ مدينة مرسى مطروح مع اضافة لماسات جمالية لتلك الالسنة مما اهلها لتكون قبلة للتنزة والاستمتاع بالبحر للمواطنين.

وتعود فكرة انشاء هذه الالسنة الى عام 2013، بعد حدوث تآكل ونحر بالشاطئ الرملى المميز، فى الجزء الغربى منه بشكل كامل، وتسبب ذلك فى انهيار سور ورصيف الكورنيش بمنططقة البوسيت مما دعى الهيئة العامة لحماية الشواطئ الى دراسة وقف التهديد لشواطئ محافظة مطروح، ، من التآكل وجرف الرمال وزحف البحر نحو اليابسة، في عدد من المناطق، بسبب عوامل النحر فى ظل التغيرات المناخية الحالية والمتوقعة مستقبلًا، وما يصاحبها من ارتفاع للأمواج وزيادة منسوب سطح البحار، وهو ما تأثر به شاطئ مطروح العام، وحدوث تآكل ونحر بالشاطئ الرملى المميز، كما انحصرت المساحة الشاطئية بمنطقة الأُبَيض التي تضم أجمل الشواطئ المصرية.

وقد بدات الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، تنفيذ أعمال المشروع بانشاء 5 رءوس بحرية فى عام 2018 ، بشواطئ مدينة مرسى مطروح، ضمن مشروعات ضخمة لحماية جميع المناطق الساحلية.

وتم إنشاء تلك الألسنة، بأطوال حوالي 70 مترًا، لكل منها، ومسافات بينية حوالى 200 متر، وامتداد للرؤوس من جهة البحر بأطوال حوالي 50 مترا، بتكلفة إجمالية 24,139 مليون جنيه.

كما يتم الانتهاء من عمل 5 رؤوس بحرية من الصخور، لحماية الشواطئ بمنطقة الأُبَيض طبقًا للدراسات والمواصفات، بالإضافة إلى تغذية محيط هذه الألسنة بالرمال لتعويض التآكل بتكلفة إجمالية للمشروع 59,834 مليون جنيه.