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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وائل الفشني يبدع في أغنية "متدمعيش يا أمي" ويكشف سر نجاحها في مسلسل الاختيار

وائل الفشني
وائل الفشني

حل المطرب وائل الفشنى ضيفا على برنامج واحد من الناس، الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى، على قناة الحياة للحديث عن مسيرته الغنائية ومشاركته بحفل الكباش.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي،:"الصوت الجميل جينات تميز بها أفراد العائلة، والفنان على الحجار بالنسبة لى حاجة كبيرة جدا، وفور أن جاء إلى طلب للعمل معه لم أتردد لحظة واحدة، وبعد أول مقابلة معه، قال لى ستغنى، وكانت مفاجأة كبيرة، لا يوجد نجم يتعامل بهذه الطريقة".

ومن جانبه أكد الفنان وائل الفشني ، إنه لم يدرس الموسيقي وإدائه الموسيقي اجتهاد منه وموهبة منذ الصغر، لافتا إلي أن سر موهبته في الغناء هو "المدد الرباني".

وأبدع الفشني في أغنية متدمعيش يا أمي مما أبهر الحاضرين بالإستديو، موضحا:""أغنيتى فى مسلسل الاختيار 1، كانت حوار بين الشهيد وأمه، وتامر كروان، أطلعنى على مشهد استشهاد المجندين المصريين فى الحلقة الأولى من المسلسل قبل أن أغنى الكلمات وبكيت وانا اشاهد المشهد".

وائل الفشني عمرو الليثي قناة الحياة برنامج واحد من الناس مسلسل الاختيار

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