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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد منعه من السفر.. ياسين أحمد السقا يوجه رسالة لـ أمريكا عبر انستجرام والده

ياسين السقا
ياسين السقا

شارك ياسين السقا، ابن الفنان أحمد السقا نداء للولايات المتحدة بالنظر في أمر رفض تأشيرة سفره المتكررة، وتعطل مسيرته الدراسية، وذلك عبر حساب والده على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتب: “هذه الرسالة موجهة للمعالجة الإدارية للولايات المتحدة. ليس لدي طريقة أخرى سوى السماح بذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، فهذه هي المنصة الوحيدة التي ترفع الوعي وتجذب انتباه الناس. أنا طفل نشأ مع شغف لن يموت أبدًا ، على الرغم مما مررت به منذ عامين تقريبًا. كان هذا الشغف فنون درامية. نوفمبر 2019 ، تم قبولي في thenewschool وكان لدي فصل دراسي رائع وناجح في نيويورك حيث لم اتسبب في أي مشاكل”.

 

وتابع: " في عيد الميلاد ، عدت إلى مصر ، لقضاء الوقت مع عائلتي. ومع ذلك ، دائمًا ما يكون لدي هدف واحد ، وهو تحقيق 4 سنوات من الدراسة ، والتعلم من الأفضل. في التاسع عشر من كانون الثاني (يناير) 2020 ، كنت على استعداد للعودة إلى نيويورك وكنت حريصًا للغاية على مواصلة دراستي حتى أوقفوني فجأة قبل دخول الطائرة وأخبرتني السيدة المجاورة للمكتب أن لدي مشكلة يجب أن تتحقق من تأشيرتي ، وحلقت الطائرة بدوني ، وفي اليوم التالي ذهبت إلى السفارة حيث شرع ثلاثة رجال أمريكيين رائعين في طرح الأسئلة علي  وأجبت بكل صدق دون أن أعرف ما هي المشكلة، وتم "إلغاء تأشيرتي دون تحيز" قالوا لي أن أعيد تقديم طلب وأخذ إجازة حيث فعلت".

 

واستطرد بالحديث: “ اضطررت إلى العمل عبر الإنترنت ، لذلك قررت أن أقضي سنة فاصلة. ما زلت لا أعرف ما هي المشكلة. و في 16 أغسطس 2021 ، عدت إلى السفارة مع موعدي على أمل لقاء سلس ، ولكن كان العكس ، فقد تم إرسال جواز سفري إلى المعالجة الإدارية وحتى يومنا هذا لا يزال جواز سفري في اجراء اداري”.

 

وقال: “أنا طفل لدي حلم وقد جربت كل شيء ، إذا كان هذا يمكن أن يصل أخيرًا إلى أي شخص يمكنه إصلاح هذا الموقف ، فهذا بالتأكيد سوء فهم. أعرف أن الولايات المتحدة بلد يتم فيه تحقيق العدالة. thenewschoolnewschoolperformingarts من فضلك أحتاج إلى مساعدتك للعودة في الربيع لأنني أعمل عبر الإنترنت الآن. لقد استمر هذا الأمر لفترة طويلة جدًا ويؤثر حقًا على مستقبل شخص لم يلحق أي ضرر على الإطلاق”.

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