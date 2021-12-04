كعب عال وكتاب.. سيرين عبد النور تفاجئ الجمهور بهذا الأمر

حلت الفنانة سيرين عبد النور اليوم الجمعة ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية أون إى .

وطالبت كارو ابنه أبلة فاهيتا من الفنانة سيرين عبد النور ، خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية أون إى ، أن تضع كتاب على رأسها وهى ترتدى كعبا عاليا و تجيب على أسئلتها خاصة ان الفنانة كانت عارضة أزياء قبل دخولها التمثيل وكانت تضع كتاب على رأسها خلال فترة فترة التدريب بالعروض .

وفاجأت سيرين عبد النور بمهارتها الشديدة بالسير باتزان وعمل تمارين وحركات رياضية خلال وضعها الكتاب على رأسها ، ولفتت إلى أن العلوم ، الجغرافيا أصعب المواد الدراسية .

