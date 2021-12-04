بسبب عاصفة ثلجية .. محل تجارى يتحول لـ ملجأ .. شاهد



عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تحول محل في الدنمارك إلى ملجأ مؤقت بسبب عاصفة ثلجية .

وقد لجأ حوالي ثلاثين شخصًا إلى متجر إيكيا للأثاث الذي وفر لهم الطعام والسكن بعد أن حاصرتهم عاصفة ثلجية أول أمس الأربعاء إلى الخميس في الدنمارك، .

وأوضح مدير متجر ألبورغ في غرب البلاد، بيتر إلموز أنه "في نهاية فترة ما بعد الظهر، بدأت الرياح تهب بقوة وتوقفت المواصلات العامة وسرعان ما أصبح من المستحيل القيادة على الطرقات".

فتح المتجر في الليل الأسرة المعروضة أمام الأشخاص الذين لجؤوا إلى المحل لقضاء الليلة وقبل الساعة السابعة صباحًا، استيقظ النائمون الذين استمتعوا بوجبة الإفطار قبل المغادرة.