ميدو يتأثر لوفاة أدهم السلحدار عبر تويتر

نعى الكابتن أحمد حسام ميدو، الراحل أدهم السلحدار ودعى له بالرحمة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وعبر عن حزنه بتغريدة، كتب فيها: "زعلان جدا على أدهم السلحدار..الله يرحمه".

فطر أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي السابق قلوب الكثير من مشجعي كرة القدم والنجوم الكبار، بعد أن سقط داخل أرض الملعب وتعرض لحالة إغماء ثم تم نقله للمستشفى ورحل عن الحياة بسكتة قلبية.

أعلن نادي الإسماعيلي خبر وفاة نجم فريقه السابق أدهم السلحدار عن طريق صفحته الرسمية عقب الوفاة بدقائق قليلة، ونعاه الكثير من نجوم الكرة المصرية والصحفيين والنقاد الرياضين، الذين طالما ذُكر بينهم بالخير.

لم يكن السلحدار هو الأول بين الرياضين الذين توفوا على أرضية الملعب بسبب ارتفاع ضغط الدم أو السكتة القلبية، ويستعرض لكم موقع صدى البلد أبرز الأسماء الذين توفوا من لاعبي كرة القدم على أرض الملعب.

1-المصري محمد عبد الوهاب

فارق محمد عبد الوهاب الحياة في 31 أغسطس من عام 2006، متأثراً بأزمة قلبية أصيب بها خلال مران الأهلي، وتوفى عن عمر ناهز الـ 23 عامًا، ما أثار صدمة وحزن الملايين من عشاقه.



2-الإيطالي موروسيني

توفي موروسيني يوم السبت 14 أبريل حين كان يلعب لفريقه ليفورنو أثناء مباراة الفريق أمام بيسكارا ضمن الجولة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم وتحديدا في الدقيقة 31، حيث سقط على أرضية الملعب لينقل إلى المستشفى فور سقوطه لكنه توفي هناك بسكتة قلبية ويتم إلغاء المباراة.

وبعد وفاة اللاعب بقليل قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تأجيل مباريات دوري الدرجة الأولى والثانية.