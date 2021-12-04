مقتل 13 شخصا.. بيان أمريكي بعد تصعيد داعش لهجماته في العراق

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، عن "قلقها العميق" إزاء التصعيد المستمر لهجمات تنظيم داعش، في جميع أنحاء العراق".

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها: "واشنطن تعرب عن حزنها لأسر الضحايا والجرحي في الهجوم الذي وقع في منطقة مخمور وأودى بحياة 10 من البيشمركة وثلاثة مدنيين".

وجددت واشنطن التزامها بدعم قوات الأمن العراقية بما في ذلك البيشمركة، في الوقت الذي تواصل القتال ضد داعش.

وفجر الجمعة، أسفر هجوم للتنظيم في قضاء مخمور عن مقتل 13 شخصا على الأقل، هم ثلاثة قرويين وعشرة جنود من قوات البيشمركة.

وشهدت مناطق محاذية لإقليم كردستان العراق تصاعد نشاط داعش خلال أقل من أسبوع، وقبل هجوم أمس، قتل خمسة من البيشمركة وجرح أربعة آخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم العسكرية، ليل السبت- الأحد.

ويستهدف التنظيم من حين لآخر مواقع عسكرية ونفّذ الشهر الماضي هجومًا أودى بحياة ثلاثين مدنيًا في حي مدينة الصدر الشيعية في العاصمة.

يذكر أن تقريرا للأمم المتحدة نشر في فبراير الماضي أشار إلى أن "داعش يحافظ على وجود سري كبير في العراق وسوريا ويشن تمردًا مستمرًا على جانبي الحدود بين البلدين مع امتداده على الأراضي التي كان يسيطر عليها سابقا".