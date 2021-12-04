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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة: رفع إيقاف نشاط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

قررت وزارة القوى العاملة رفع إيقاف  نشاط 3 شركات لإلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج وذلك لزوال أسباب الوقف .

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الشركات التي تم رفع الايقاف عنها  لزوال أسباب الوقف هي شركات: فجر المدائن ترخيص رقم (1078) ، والعماد جولدن جروب ترخيص رقم (1247) ، وريم ترخيص رقم (337) .

 وأشار وزير القوي العاملة إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.

 

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وزارة القوى العاملة رفع إيقاف نشاط 3 شركات إلحاق العمالة المصرية وزير القوى العاملة محمد سعفان

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