عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تكشف عن كواليس مفاوضات فيينا ونقاط الخلاف بين الغرب وإيران

أرشيفية
أرشيفية

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن رغبة إيران في إجراء تغيير جذري بمسودة الوثيقة النووية خلال مفاوضات فيينا، تسبب في رد فعل حاد ضدها من قبل الدول الغربية.

وقال أوليانوف، في تصريحات للصحفيين: "أنا أدرك أنه تولد لدى شركائنا الغربيين انطباع حاد لأن الجانب الإيراني اقترح إجراء تغييرات جذرية في مشروع المسودة النووية الذي تم الاتفاق عليه خلال الجولات الست الماضية. اتضح لهم [الشركاء الغربيون] أن هذا النهج متطرف للغاية ومن هنا جاء رد الفعل القوي".

وأضاف أن "الإيرانيين يطلبون ضمانات وهذا مفهوم بالطبع ومبرر. يجب أن يكون هناك نوع من الثقة بأنه لن يتم تكرار هذه التجربة السيئة التي وقعت في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الجولة السابعة من المفاوضات النووية ستُستأنف الأسبوع المقبل.

اختتام الجولة الحالية من محادثات إيران النووية باجتماع رسمي اليوم

جانتس يكشف حقيقة وجود خلافات أمريكية إسرائيلية بشأن إيران

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال للصحفيين في ستوكهولم: ”أعتقد أننا في المستقبل القريب جدا، في يوم أو نحو ذلك، سنكون في وضع يسمح لنا بمعرفة ما إذا كانت إيران تنوي بالفعل المشاركة الآن بحسن نية“.

وأضاف بلينكن: ”يجب أن أقول لكم، إن التحركات ولهجة الخطاب في الآونة الأخيرة، لا تبعث كثيرا… على التفاؤل. لكن على الرغم من تأخرها بشدة، لم يفت الأوان بعد لقيام إيران بتغيير المسار والمشاركة بصورة بناءة“.

أدلى بلينكن بهذه التصريحات بعد أن سلمت إيران للقوى الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مسودتين بشأن رفع العقوبات والالتزامات النووية في إطار سعي القوى العالمية وطهران لإحياء الاتفاق.

روسيا فيينا مفاوضات فيينا الدول الغربية ايران الرئيس الأمريكي

ترشيحاتنا

تعذيب مستمر وجوف فارغ لأيام.. أم تقتل أبنها بـ دم بارد

برلماني يطالب الحكومة بالنظر في وضع الـ 36 ألف مدرس غير المعينين

حاجة تفرح.. لميس سلامة: السيدة انتصار السيسي حرصت على الاستماع لمطالب قرية "شما"| فيديو

ريال مدريد ضيفا ثقيلا على سوسيداد في الدوري الإسباني

وزيرة الهجرة: تنظيم رحلة لوفد أمريكي من 34 شخصية مؤثرة إلى مصر

ماكرون: نأمل في إحراز تقدم بشأن الأزمة بين لبنان والخليج خلال ساعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش أسئلة تسميع.. بشرى سارة بشأن امتحانات رابعة ابتدائي قبل انطلاقها غدا

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

طقس الـ 48 ساعة القادمة.. أتربة في الجو ونشاط للرياح وأمطار على عدة مناطق

شاهد.. جورج قرداحي يُعلن استقالته على الهواء.. تفاصيل

بعد طلاقها من حسام حبيب| شقيق شيرين عبد الوهاب يختفي

سيف زاهر يفجر مفاجآة عن رحيل كهربا عن الأهلي وإعارة محمد شريف للسعودية

مدارس القاهرة تمنع هؤلاء من الدخول بداية من اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلبت الطلاق بسبب ليلى علوى وأجرت ربط رحم .. تصريحات مثيرة لـ سمية الألفي

عمليات التجميل وأدوار الإغراء.. 10 تصريحات لـ سارة سلامة بعد صورتها الأخيرة

الفاجومي أطلق قذائفه في وجه الجميع.. لماذا تحولت بوصلة أحمد فؤاد نجم بعد النكسة؟

ويجز وأحمد مالك وهدى المفتي نجوم مسلسل بيمبو في مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

تملّك منه الزهايمر.. سمير صبري يروي تفاصيل آخر لقاء مع عمر الشريف

فيديو جراف.. تعرف على أشهر حالات وفاة اللاعبين داخل المستطيل الأخضر

نظرات الشك والإهانة.. قصة فتاة حامل في شهر بعد أسبوعين من الزواج

انتصار مصري للقدس والجولان.. القاهرة تضرب خطة تل أبيب 2050|فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

اﻟﻤﺰﻳﺪ