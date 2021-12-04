الكويت..القبض على طبيب وممرض يمارسان مهنة الطب بالتزوير

القت الشرطة الكويتية في محافظة الفروانية القبض على طبيب وممرض بنغاليين يمارسان مهنة الطب بالتزوير.

وألقت قوات الأمن القبض عليهما متلبسين في شقة لهما في منطقة الحساوي، تحولت إلى عيادة غير مرخصة لاستقبال المرضى، وتقديم العلاج والأدوية لهم.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر قولها إن معلومات سرية وصلت لرجال المباحث عن المتهمين تفيد بنشاطهما الإجرامي، فجرى مراقبتهما لمدة ثلاثة أيام والتأكد من أنهما يمارسان مهنة الطب والتمريض، وليس لديهما شهادات جامعية.

وأضافت الصحيفة أن رجال المباحث استصدروا إذنا من النيابة العامة، لمداهمة مسكنهما والقبض عليهما.

وأشارت إلى أن رجال الأمن ظبطوا المتهمين بالجرم المشهود، كما عثروا على كميات كبيرة من الأدوية داخل الشقة.

وأوضحت أن المتهمين اعترفا خلال التحقيق بأن زبائنهما من مخالفي الإقامة وأرباب السوابق الذين لا يستطيعون مراجعة المستشفيات الحكومية أو غيرها، وسجلت قضية بالواقعة، وجرى إحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص.