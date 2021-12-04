استقالة جورج قرداحي رسميًا ..انتهاء مفاوضات فيينا حول النووي الإيراني.. البرهان: لن أترشح لرئاسة السودان ..أبرز اهتمامات صحف الكويت

وزير المالية المصري: ضخ المزيد من الاستثمارات الحكومية بمشروعات قومية لمواجهة آثار كورونا

بعد استقالة قرداحي.. عون وميقاتي يأملان في إعادة العلاقات الطبيعية مع السعودية‎‎

ماكرون يأمل تحقيق تقدم في لبنان خلال المحادثات مع السعودية

الإمارات وفرنسا تؤكدان أهمية التوصل لحل تفاوضي بشأن البرنامج النووي الإيراني

البرهان: مهمتي تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية ولن أترشح لرئاسة السودان

منظمة الصحة: أوميكرون "شديد العدوى" لكن لا داعي للذعر



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن وزير المالية المصري محمد معيط قوله إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم، على نحو انعكس في العديد من المبادرات التنموية، أهمها: المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة، وبرامج تكافل وكرامة ودعم الخبز والسلع الغذائية، ومنظومة التأمين الصحي الشامل التي تحقق حلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة لجميع أفراد الأسرة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أعلن أمس استقالته رسميًا، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بيروت.

وأوضح الوزير اللبناني أن استقالته جاءت في سياق مبادرة يقودها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإصلاح العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أخبره بأن ماكرون طلب إعلان الاستقالة قبل زيارة يقوم بها اليوم للسعودية.

وأفادت "الجريدة" بأن الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعربا عن أملهما في عودة العلاقات الطبيعية مع السعودية ودول الخليح العربي بعد استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في بيان إن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي كانت ”ضرورية“ بعد الأزمة التي نشأت مع السعودية ودول خليجية أخرى.

ونقلت "الوطن" عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله إنه يأمل في حدوث تقدم بشأن الأزمة اللبنانية في غضون الساعات المقبلة، مضيفًا: "سنرى في نهاية هذه الرحلة، ومازلت حذرا، لكن أمنيتي على الصعيدين الاقتصادي والسياسي أن أكون قادرا على إعادة علاقات جميع دول الخليج مع لبنان لمساعدتها على الخروج من هذه الأزمة".

وقالت "الأنباء" إن دولة الإمارات، وفرنسا أعربتا في بيان مشترك، التزامهما بدعم "الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي"، فيما تطرق البيان، الذي يأتي في ختام زيارة للرئيس الفرنسي إلى دولة الإمارات، إلى موضوع محادثات البرنامج النووي الإيراني، وأهمية التوصل إلى حل تفاوضي.

وشدد البلدان على أن "العمليات السياسية وبناء جسور التواصل من خلال الحوار، لا تزال تمثل السبيل الأمثل لتحقيق حلول مستدامة للصراعات والنزاعات".

ونقلت "القبس" عن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قوله إن لن يترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد حتى لو طلب منه ذلك، معتبرا أن مهمته الحالية تنتهي بانتهاء المرحلة الانتقالية، مضيفًا: "مهمتي تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية، ولن أترشح للرئاسة حتى لو طُلب مني ذلك".

دوليًا، قالت "الوطن" إن كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثن أكدت أن السلالة الجديدة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا شديدة العدوى، لكن يجب ألا يشعر الناس بالذعر بسببها.