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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد ضيفا ثقيلا على سوسيداد في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على ريال سوسيداد في سان سيباستيان في الجولة الـ16 من الدوري الإسباني، في زيارة يقوم بها وهو محلقا في الصدارة، بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه، أتلتيكو مدريد، الذي خاض مباراة أقل مثل الفريق الباسكي الذي يزاحم الروخيبلانكوس على الوصافة.

 

ويعزز انتصار الجولة الماضية على إشبيلية وكذلك الفوز الأخير على أتلتيك بيلباو، بهدف من توقيع الفرنسي كريم بنزيما في المباراة المؤجلة من الجولة الـ9، من الروح المعنوية لرجال المدرب كارلو أنشيلوتي لمواجهة ريال سوسيداد، صاحب المركز الثالث في ترتيب الليجا بنفس رصيد الأتلتي لكن مع فارق الأهداف لصالح رجال المدرب دييجو سيميوني.

 

وفي لقاء اليوم السبت، سيسعى الفريق الباسكي للحفاظ على سجله نظيفا من الهزائم على أرضه، بعد جولتين عجز خلالهما عن تحقيق الفوز، حيث تعادل أمام فالنسيا ثم خسر على يد إسبانيول، في ثاني هزيمة يتجرعها منذ بداية الموسم.

 

قائمة لاعبي ريال مدريد:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين وفويدياس.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، باييخو، ناتشو، مارسيلو وميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، لوكاس فازكيز، إيسكو وكامافينجا.

خط الهجوم: هازارد، بنزيمة، أسينسيو، يوفيتش، فينيسيوس جونيور، رودريغو وماريانو.

ريال مدريد ريال سوسيداد لدوري الإسباني أتلتيكو مدريد اشبيلية

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