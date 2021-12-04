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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رغم توثيق الكاميرات.. "دابور" ينفي ذبحه مواطن في واقعة الساطور بالإسماعيلية

أول صور المتهم دابور
أول صور المتهم دابور داخل قفص الاتهام

 


نفي المتهم عبد الرحمن المشهور بدابور قيامه بقتل مواطن ذبحا في عز الظهر بمحافظة الإسماعيلية وهي القضية المعروفة إعلاميا بواقعة الساطور.


وانتدبت هيئة المحكمة محامي للدفاع عن المتهم ، بعد حضوره أولي جلسات المحاكمة بدون محامين.

أول ظهور للمتهم في مذبحة الإسماعيلية داخل قفص الاتهام


وطلب المحامي المنتدب تأجيل نظر القضية، لإعطاءه فرصة للاطلاع. 


ونظرت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم السبت، برئاسة المستشار أشرف محمد على تو حسين رئيسًا وعضوية المستشار ولاء محمد مجدى الطاهر والمستشار ياسر حسنى مدبولى، وأحمد سرى الجمل وسكرتارية هيثم عمران، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية.


ورصد صدي البلد أولي صور المتهم دبور داخل قفص الاتهام، خلال أولي جلسات محاكمته.

جنايات الإسماعيلية تستعد لمحاكمة دبور قاتل مواطن ذبحا بأحد الشوارع

 

وكانت محكمة الاستئناف بالإسماعيلية، قد قررت  تحديد جلسة 4 ديسمبر المقبل أولى جلسات محاكمة المتهم بذبح شخص وسط الشارع بالإسماعيلية.

 

وتسلمت المحكمة قرار إحالة المتهم بارتكاب جريمة الإسماعيلية، وقتله شخصًا ذبحًا وعمدًا في أحد شوارع الإسماعيلية وفصل رأسه عن جسده، وإصابة اثنين آخرين.


وفي وقت سابق، أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، في وقت سابق، بإحالة المتهم بقتل آخر ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة لمعاقبته عمّا نسب إليه، وكذا تعاطيه مواد مخدرة، وإحرازه أسلحة بيضاء دون ترخيص في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

 

وثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلو المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًا أو عقليًا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحالي أو في وقت الواقعة محل على الاتهام، ما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.

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