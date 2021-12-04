تنفيذ 1025 حكمًا قضائيًا متنوعًا في سوهاج

وجهت مديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة، على مستوى مراكز الإقليم، استهدفت حائزي الأسلحة النارية الغير مُرخصة وتجار المواد المُخدرة المُختلفة، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة تم ضبط بندقية آلية عيار 7.62 × 39 و9 طلقات من ذات العيار وقطعة سلاح أبيض وفي مجال مكافحة جرائم المخدرات تم ضبط 5 لفافات من جوهر الأفيون المخدر يزنوا حوالي 35 جرام وسلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ 410 جنيهاً وهاتف محمول حيازة عامل ويقيم مركز سوهاج وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

واستكملت الحملة أعمالها في مجال ضبط حالات الاشتباه وتمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط 2 حكم قضائي وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 1025 حكمًا قضائيًا متنوعًا وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 185مخالفة متنوعة.

جاءت الحلمة برئاسة اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة.

وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون وأشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالتنسيق وفرع الأمن العام.