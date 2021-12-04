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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة مصطفى خاطر.. عرض فيلم مربع برمودا 22 ديسمبر

فيلم مربع برمودا
فيلم مربع برمودا

حددت الشركة المنتجة لفيلم “مربع برمودا” عرض الفيلم فى 22 ديسمبر المقبل بشكل نهائى ، وذلك بعد أن انتتهى المخرج طارق رفعت من عمليات المونتاج. 

 

وأعلن المخرج طارق رفعت - عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - عن إنتهاء تصوير فيلم مربع برمودا ، ليكون الفيلم جاهزًا للدخول في مراحل الإنتاج الأخيرة من مونتاج وغيرها.

 

كواليس فيلم مربع برمودا 


سبق وكشف مؤلف الفيلم - هشام هلال - عن كواليسه، قائلًا إنه يقوم فيه بتقديم مفارقات كوميدية عن ظاهرة المثلث الشهير بيرمودا والذي يعرف أنه من أخطر بقاع العالم، موضحاً أن الاسم هنا هو مجرد اسم ساخر لفكرة الخطر الكوميدي، موضحاً أنه يريد إخراج الكوميديا من خلال تلاقي أشخاص مختلفين.

 

أحداث فيلم مربع برمودا 


وتدور أحداث الفيلم كما يضيف هشام حول ظاهرة نفسية تصيب بطلي العمل، مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل، ومعهم هنا شيحة وشيرين رضا وتتوالى الأحداث.

 

وأوضح هشام، أن الفيلم يضم أيضاً نجوماً جدداً مثل الفنان محمد جمعة والإعلامية والفنانة نهى رأفت والوجه الجديد يوسف الفنجري.

 

وعن تعاونه مع المخرج طارق رفعت، أكد هشام أنه كان يعرفه من قبل وعندما رشحه له المنتج عاطف كامل، ولم يتردد وأخبره أنه مخرج متميز، مشيراً أن هذا أول أفلام طارق كمخرج بعد أن قدم العديد من المسلسلات الناجحة.

 

أبطال فيلم مربع برمودا 
وعن أبطال العمل واختيارهم، قال هشام أنه منذ كتابته للعمل كان يجد النجم عمرو عبد الجليل في الدور الذي تم ترشيحه له وبالفعل وافق عبد الجليل ورحبت جهة الإنتاج وتم ترشيح بقية النجوم والتوافق عليهم.


وعن المرحلة التي وصل لها فيلمه "كازبلانكا2"، قال هشام إنه إنتهى من كتابته بالفعل وعقد جلسات عمل كثيرة هو والمخرج بيتر ميمي، ولكن لم يتم تحديد موعد البدء فيه حتى الآن وسيشارك فيه النجوم أمير كرارة وعمرو عبد الجليل ومعهم النجم أحمد فهمي كبطل من الأبطال الأساسيين وليس ضيفا للشرف كما ظهر في الجزء الأول ومثله النجمة نيللي كريم.

 

وأوضح هشام، أنه يواصل حالياً تصوير مسلسله الجديد "المماليك"، والذي ينتمي لنوعية البطولة الجماعية ونوعية أعمال الـ 60 حلقة، ويشارك في بطولته كل من بيومى فؤاد ورانيا يوسف.

 

شخصية مصطفى خاطر 
ويجسد الفنان مصطفى خاطر في الفيلم، شخصية فنان تشكيلي يسوقه فنه وأعماله إلى الوقوع في العديد من المغامرات الصعبة، حيث يؤكد خاطر على أن الشخصية تمر بتحولات درامية كثيرة. 

عمرو عبد الجليل الفنان مصطفى خاطر الفنان محمد جمعة أحداث فيلم مربع برمودا فيلم مربع برمودا فيلم “مربع برمودا”

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