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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نادى السيارات السعودي يحصل على رعاية جديدة .. تفاصيل

صدى البلد

أعلن نادي السيارات الرياضية السعودي ، عن رعاية جديدة له خلال الثلاث سنوات القادمة ، والتى تاتى عبر شركة بترومين .

 

وأوضح نادي السيارات الرياضية السعودي، أن الرعاية الجديدة سنتحت لأعضاء النادى فرصة مذهلة لمشاركة الأعضاء المؤسسين في فعاليات جائزة السعودية الكبرى، للفورمولا 1 في عطلة نهاية الأسبوع .

 

وأكد النادى ، أن مشاركة الأعضاء المؤسسين في فعاليات جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 ، سيكون عبر القيادة في حلبة كورنيش جدة كل يوم من الساعة 4 إلى 4:30 .

 

كما سيسافر الأعضاء المؤسسون للمشاركة في فعاليات جائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1، وسباقات لومان للتحمل 24 ساعة ، بالإضافة للفعاليات السعودية .

 

هذا بالإضافة إلى منح النادي الرياضي لأعضائه فرصة لا تعوض للقيادة في مضمار الفورمولا 1 أمام جمهور واسع من عشاق رياضة السباقات.

 

كما سيوفر النادي السعودي، لأعضائه أفضل إطلالات على الحلبة طوال اليوم، مع عقد حفلات رائعة ما بعد السباق، برعاية الشركة الراعية .

 

جدير بالذكر أن نادي السيارات الرياضية السعودي ، هو نادي حصري يشتمل على 30 عضو لديهم شغف واسع بعالم السيارات الخارقة والسريعة والفاخرة، وينضم الأفراد لهذا النادي بدعوة الأعضاء فقط .

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