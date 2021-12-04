نادى السيارات السعودي يحصل على رعاية جديدة .. تفاصيل

أعلن نادي السيارات الرياضية السعودي ، عن رعاية جديدة له خلال الثلاث سنوات القادمة ، والتى تاتى عبر شركة بترومين .

وأوضح نادي السيارات الرياضية السعودي، أن الرعاية الجديدة سنتحت لأعضاء النادى فرصة مذهلة لمشاركة الأعضاء المؤسسين في فعاليات جائزة السعودية الكبرى، للفورمولا 1 في عطلة نهاية الأسبوع .

وأكد النادى ، أن مشاركة الأعضاء المؤسسين في فعاليات جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 ، سيكون عبر القيادة في حلبة كورنيش جدة كل يوم من الساعة 4 إلى 4:30 .

كما سيسافر الأعضاء المؤسسون للمشاركة في فعاليات جائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1، وسباقات لومان للتحمل 24 ساعة ، بالإضافة للفعاليات السعودية .

هذا بالإضافة إلى منح النادي الرياضي لأعضائه فرصة لا تعوض للقيادة في مضمار الفورمولا 1 أمام جمهور واسع من عشاق رياضة السباقات.

كما سيوفر النادي السعودي، لأعضائه أفضل إطلالات على الحلبة طوال اليوم، مع عقد حفلات رائعة ما بعد السباق، برعاية الشركة الراعية .

جدير بالذكر أن نادي السيارات الرياضية السعودي ، هو نادي حصري يشتمل على 30 عضو لديهم شغف واسع بعالم السيارات الخارقة والسريعة والفاخرة، وينضم الأفراد لهذا النادي بدعوة الأعضاء فقط .