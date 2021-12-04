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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يجتمع بلجنة تطوير المناهج ومديري التوجيه الفني

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية

اجتمع اليوم الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بمقر ديوان القطاع بلجنة تطوير المناهج التعليمية للعلوم الشرعية والعربية والتي تضم عددا من عمداء الكليات والأساتذة بجامعة الأزهر ، بالإضافة إلي عددا من أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الأزهرية.


وتناول الاجتماع أبرز الموضوعات التي تحتاج إلي تطوير وكيفية حدوث التوازن بين أصالة المعلومة وحداثة طريقة العرض.


حضر الاجتماع الشيخ علي خليل بمكتب الدكتور وكيل الأزهر والشيخ ايمن عبدالغني رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، والشيخ عوض الله عبدالعال رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق والخدمات والأستاذ فايز نصر الدين مدير عام الكمبيوتر التعليمي والشيخ عماد فتحي عضو المكتب الفني لفضيلة وكيل الأزهر الشريف.

اجتماع رئيس قطاع المعاهد مع مديري التوجيه الفني


كما اجتمع الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بمقر ديوان القطاع بالسادة مديري التوجيه الفني بكافة المناطق الأزهرية على مستوي الجمهورية.


وناقش رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خلال الاجتماع التحديات التي تواجه التوجيه الفني لأداء مهامهم على أكمل وجه ووعد خلال الاجتماع بالعمل على تذليل هذه التحديات وتوفير البيئة المناسبة لسير العملية التعليمية.

وشدد خلال الاجتماع على أهمية دور التوجيه الفني وأكد أن دور التوجيه لا يقل أهمية عن دور المعلمين.


حضر الاجتماع كل من الشيخ ايمن عبدالغني رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، والشيخ عوض الله عبدالعال رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق والخدمات والأستاذ فايز نصر الدين مدير عام الكمبيوتر التعليمي، والأستاذة امال الفقي مدير عام التوجيه الفني.

المعاهد الأزهرية المناهج التعليمية أعضاء هيئة التدريس التوجيه الفني الكمبيوتر التعليمي التحديات

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