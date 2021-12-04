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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

غضب الطبيعة يظهر بالإسكندرية.. كل ما تريد معرفته عن نوة قاسم الأشد خطورة

الطقس في الاسكندرية
الطقس في الاسكندرية

 الإسكندرية عروس البحر المتوسط، تتعرض للعديد من أزمات الطقس المختلفة، فضلاً عن كونها مهددة بالاختفاء بسبب تغير العوامل الطبيعية المحيطة بها، ففي كل عام في مثل هذا التوقيت تتعرض مدينة الإسكندرية لموجة من «النوات»، تحدث في فصلي الخريف والشتاء، ويحدث خلالها رياح شديدة تثير اضطراب البحر، وارتفاع الأمواج، بالاضافة إلى وجود أمطار غزيرة قد يتبعها سيول.

ترتبط «النوة» بهطول أمطار غزيرة وتقلبات جوية، وكثيرًا ما يؤثر الأمر على حركة الملاحة والصيد، لكن يجعلنا الامر نتساءل عن مسمى تلك النوات، لنجد أن الصيادين هم من يطلقون أسماء النوات أثناء رحلاتهم حتى يتمكنوا من تمييز هذه الأيام الممطرة عن غيرها.

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الإسكندرية تستقبل نوة قاسم 

بدأت «نوة قاسم» وهي أحدث النوات التي تتعرض لها مدينة الإسكندرية، اليوم الجمعة، والتي من المقرر أن تستمر لمدة 5 أيام، لتمر عروس البحر المتوسط بحالة من الطقس السيئ، فتهب عليها النوة في صورة رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة.

سبق هجوم «نوة قاسم» على الإسكندرية موجة من الطقس السيئ، والاضطرابات الشديدة والعواصف وارتفاع كبير في الأمواج، وصل إلى 5 أمتار بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ووصلت سرعة الرياح إلى 65 كم/ساعة، يصاحبهم تراكب السحب المتوسطة والمنخفضة، متبوعة بانخفاض في درجات الحرارة وصل إلى 7 درجات، ما أثار الرعب والفزع بين المواطنين.

استعدادات الإسكندرية لمواجهة نوة قاسم 

مواجهة النوة الأشد خطورة على عروس البحر المتوسط، يتطلب اتخاذ الإجراءات والتدابير والاستعدادات الشديدة لمواجهة نوة قاسم، فقامت محافظة الاسكندرية بدفع سيارات شفط المياه ورافعات لسحب السيارات العالقة، وسيارات إسعاف مجهزة لنقل المصابين، وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ القصوى، وإلغاء إجازات الأطقم الطبية لمتابعة أي إصابات.

نوة قاسم

سبب تسمية نوة قاسم

تبدأ نوة قاسم في يوم 4 ديسمبر من كل عام، ووفقًا للمتعارف عليه بإن الصيادين هم من يطلقون أسم النوة، أثناء رحلاتهم، وفي نوة قاسم في إحدى السنوات، تعرض احد الصيادين يُدعى قاسم للغرق في تلك النوة، ما استدعى إطلاق اسمه على النوة.

ويعرف الصيادون حلولها بعلامت منها سقوط النجوم من السماء، أو هياج طائر النورس على سطح البحر، او غروب الشمس وسط هالة حمراء أو قدوم رياح غربية.

حالة الطقس اليوم السبت 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الـ 48 ساعة القادمة، سوف يشهد سقوط أمطارا على عدة مناطق متفرقة بالبلاد، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة والمحملة بالأتربة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الـ 48 ساعة القادمة، يكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس ليلا بارد على كافة الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد، إن طقس الـ 48 ساعة القادمة، سوف يشهد فرص تساقط أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، بحيث تكون خفيفة اليوم السبت، خلال الفترة المسائية، على مناطق من أقصى غرب البلاد، وتكون متوسطة غدا الأحد، على السواحل الشمالية والوجه البحري أيضا.

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درجات الحرارة المتوقعة 

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن فرص سقوط الأمطار المتوقعة خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، على البلاد، سوف يصاحبها أتربة عالقة في الجو على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونشاط للرياح أيضا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى  23 والصغرى 15.

السواحل الشمالية العظمى 24 والصغرى 15.

جنوب سيناء العظمى 27 والصغرى 17

شمال الصعيد العظمى 24 والصغرى 11.

جنوب الصعيد العظمى 28 والصغرى 14.

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