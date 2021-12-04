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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم.. طوارئ وإغلاق مدارس في إثيوبيا.. فرار جماعي بـ إندونيسيا

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم السبت العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

فرار جماعي بعد ثوران مفاجئ لبركان في إندونيسيا
ثار بركان سيميرو الإندونيسي الواقع في شرق جزيرة جاوة، اليوم السبت، ما أدى إلى تصاعد سحب من الدخان والرماد ودفع السكان إلى الجري في بعض المناطق القريبة، بما في ذلك منطقة لوماجانغ.

وفي بيان لها، قالت وكالة الحد من الكوارث في البلاد إنه لم ترد تقارير عن أضرار في المباني أو الإصابات، مضيفة أن وكالة مكافحة الكوارث المحلية كانت تقيم خيام إجلاء.

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وأظهرت مقاطع فيديو نشرها المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب السكان المحليين وهم يركضون بينما غطى الدخان والرماد بعض القرى المجاورة في مقاطعة جاوة الشرقية.

وأفاد ثوريكول حق، رئيس منطقة لوماجانج بالقرب لوكالة "رويترز" بأن الطريق والجسر الذي يربط بين لوماجانغ ومدينة مالانج القريبة قطعا.

كورونا يضرب جنوب أفريقيا بقسوة.. الإصابات تتجاوز 16 ألفا يوميا
شهدت وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا ارتفاعاً مذهلاً حيث صعدت من 106 حالات يوميا قبل شهر لتسجل، الجمعة، 16 ألف إصابة.

وتؤكد الوتيرة المرتفعة للغاية المخاوف من المتحور الجديد "أوميكرون" المعروف بتفشيه السريع، والذي رصده علماء جنوب أفريقيا للمرة الأولى في 25 نوفمبر.

ومنبع الخوف من "أوميكرون" هو وجود عدد كبير من الطفرات (يقدر عددها بـ32)، يعتقد أنها قادرة على تفادي المناعة البشرية وإصابة أشخاص تعافوا من الوباء سابقا.

وتجاوز إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 ثلاثة ملايين في جنوب أفريقيا، فيما قال المعهد الوطني للأمراض المعدية إن نسبة الزيادة اليومية "تبلغ 24.3%".

وتظهر الأرقام الرسمية أن البلاد سجلت في الأول من نوفمبر 106 إصابات فقط، وفي اليوم التالي كان عدد الإصابات 169 لكن بحلول نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر انقلب الوضع، إذ حدث ارتفاع هائل، وسجلت أرقام الإصابات ارتفاعا متصاعدا.

 

طوارئ وإغلاق مدارس.. جبهة أورومو تعلن الحرب وتتقدم بسرعة نحو عاصمة إثيوبيا
أكدت جبهة "أورمو" أن قواتها تتقدم بسرعة نحو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، من جهة الجنوب والغرب.

وحسب موقع "العربية"، فإن الجبهة أعلنت ذلك، فيما أكدت وسائل إعلام حكومية إثيوبية، اليوم السبت، أن السلطات المختصة قررت "إغلاق جميع المدارس الثانوية حتى يتمكن الطلاب من المشاركة في حصاد المحاصيل، بدلا من كونهم على جبهة القتال في الحرب الأهلية".

وأكدت الحكومة الإثيوبية أن قرابة مليون طالب تركوا المدارس بالفعل بسبب الحرب مع جبهة تحرير تيجراي، كما أكد وزير التعليم أن الإغلاق سيستمر أسبوعا.

نشرة أخبار العالم اثيوبيا اندونيسيا متحور كورونا إفريقيا

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