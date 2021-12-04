إنطلاق موسم صيد ومراقبة الطيور المهاجرة بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدء إنطلاق موسم صيد ومراقبة الطيور المهاجرة بالتعاون مع نادي الصيد المصري ببركة النصر بمركز ومدينة الحسينية والمُقامة على مساحة 1731 فدان تقريباً وتضم 32 لبده تستقبل الطيور النادرة الوافدة من دول أوربا هرباً من الصقيع ، وذلك خلال الفترة من 4 ديسمبر 2021 وحتى 15 مارس 2022م.

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة تتميز بالطقس المعتدل الدافئ خلال فصل الشتاء ، بالإضافة إلى امتلاكها بركتي النصر وإكياد بمركزي الحسينية وفاقوس وتضمان 76 لبده تلجأ لها الطيور المهاجرة كمأوي وملاذ آمن من صقيع دول أوربا ، مشيراً إلى أن رياضة صيد ومراقبة الطيور المهاجر تجذب السائحين من الداخل والخارج للمشاركة.

وفي هذا الإطار أناب محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ لحضور إفتتاح فعاليات موسم مراقبة وصيد الطيور المهاجرة لهذا العام وذلك ببركة النصر بمدينه الحسينية ، في حضور العميد أحمد خيري نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الرماية بنادي الصيد المصري ، والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية ، و ياسر مهدي عضو لجنة الصيد ، و محمد فايد سكرتير لجنه الصيد ، وأعضاء مجلس إدارة نادي الصيد المصري.

أشار نائب المحافظ إلي أن المحافظة بها أكبر بركتين للطيور المهاجرة بمركزي فاقوس والحسينية حيث تستقبل بعثات علمية لكي تتابع أنواع الطيور " الصيفي ، والشتوي، والأنواع الأخرى لافتاً إلى أن هذا الموسم ليس الغرض منه الصيد فقط، بل مراقبة الطيور النادرة والإستمتاع بوجود أنواع كثيرة منها ، الأمر الذي يعمل على إنتعاش السياحة الداخلية في هذه المنطقة.

فيما أوضحت رشا حسن مديرة إدارة السياحة بالديوان العام أنه تحت رعاية محافظ الشرقية بالتعاون والمشاركة مع نادي الصيد المصري تم إفتتاح موسم مراقبة وصيد الطيور المهاجرة (شرشير صيفي وشتوي – غر – الكيش – ظي – بلبول – خضاري) ببركة النصر بمدينه الحسينية ، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ مسابقة بين عدد من المشاركين برياضه صيد الطيور المهاجرة وتوزيع كؤوس على الفائزين.

أختتمت فعاليات اليوم الأول لإفتتاح موسم صيد ومراقبة الطيور المهاجرة بتقديم نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الرماية بنادي الصيد المصري درعاً تذكارياً لمحافظ الشرقية تسلمه نائب المحافظ وذلك تقدير لدورة في الإهتمام بتنشيط السياحة الداخلية بالمحافظة ورعايته لموسم الصيد.