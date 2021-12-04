ماس في كشافات الإنارة وراء حريق كوبري تحت الإنشاء ببولاق الدكرور

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة حول حريق كمية من الأخشاب بكوبري تحت الانشاء بمنطقة بولاق الدكرور إنه حدث نتيجة ماس كهربائي بكشافات الإنارة أدى لاشتعال النيران ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع بكمية من الأخشاب بكوبري تحت الانشاء في منطقة بولاق الدكرور ولم يسفر الحريق عن اية إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة النجدة بلاغا من الحراس المعينين لحراسة مشروع انشائي بمنطقة بولاق الدكرور بالقرب من الكوبري الخشب باندلاع حريق في كوبري تحت الانشاء، فور اخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بالجيزة ب 4 سيارات إطفاء نجحت في محاصرة النيران واخمادها وتبين ان الحريق نشب بكمية من الأخشاب في كوبري تحت الانشاء، وتم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.