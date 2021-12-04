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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ورشة عمل حول تعزيز متطلبات سلامة الغذاء بوزارة الزراعة

المعمل المركزي لتحليل
المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات

نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة عمل بعنوان "تعزيز متطلبات سلامة الغذاء فى سلاسل القيمة الزراعية" بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية "FAO".

واستهدفت ورشة العمل مناقشة خمس محاصيل تصديريه هامة وهى الموالح والعنب والفراولة والطماطم والنباتات الطبية والعطرية ، حيث قـام خبراء منظمة الأغذية بمناقشة العديد من المحاور الهامة المتعلقه بمجال إنتاج وتداول وتصدير المحاصيل التصديرية (الإدارة المتكاملة للآفات والأمرا ض - معايير الحد الأقصى لمتبقيات المبيدات في الإتحادالأوروبي - إدارة أمراض الآفات والمبيدت  وطرق إدارة المبيدات في المزارع- أفضل الممارسات الدولية في إدارة التلوث الميكروبيولوجي والمبادئ الوقائية للسيطرة على الأخطار الميكروبية خلال سلاسل الإمداد الغذائية).

وقالت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل، خلال افتتاحها لورشة العمل أن هذا التعاون يأتي في ظل إهتمام المعمل بالتعاون مع كل الجهات والمنظمات التي تعمل في مجال سلامة الغذاء لإنتاج غذاء آمن محلياً ودعم الإنتاج للتصدير الزراعي.

 

وأشارت إلى أنه يجب تصحيح  بعض المفاهيم الخاطئة وتعميق مفاهيم برامج المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية والإستخدام الآمن للمبيدات وأن ذلك يتم من خلال استمرار مثل هذه الورش، كما أضافت إلى أن المعمل تحت مظلة مركز البحوث الزراعية  يتطلع لمزيد من التعاون مع المنظمات الدولية المختلفة بشكل عام ومنظمة الأغذية والزراعة بشكل خاص لما لها من خبرات وتاريخ كبير لمساندة القطاع الزراعي المصري وللمساعدة في نشر الوعى تجاه المفاهيم المختلفة لسلامة وجودة المنتج الزارعي والممارسات الزراعية الجيدة والتوافق مع متطلبات وإشتراطات الدول المستوردة.


هذا وقد شارك في حضور ورشة العمل والمناقشات بعض الخبراء بمعمل متبقيات المبيدات.

المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات وزارة الزراعة الزراعة سلامة الغذاء FAO

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