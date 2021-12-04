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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد: الأهداف تُضيف للأداء الجيد لكي تكتمل الصورة

ضياء السيد
ضياء السيد

تحدث المدرب العام لمنتخب مصر ضياء السيد مع قناة فيفا بين شوطي مباراة مصر والسودان والتي انتهت بتقدم منتخب مصر الوطني بثلاثة أهداف مقابل لاشيء.


وقال ضياء السيد "مستر كيروش طلب من لاعبي المنتخب المصري احترام الخصم، رغم من وجود فارق في المستوى، وكان لدينا بطاقات صفراء في  المباراة الأولى ثم بعد هذه المباراة لدينا مباراة بعد يومين فقط أمام المنتخب الجزائري، فوضعنا تلك الحسابات قبل مباراة اليوم".


وأضاف السيد " أهم حسابات لدينا اليوم هو الفوز بالمباراة  لكي نتأهل وتقديم لقاء مرضي بعد أن غاب عنا التهديف في المباراة الأولى أمام لبنان على الرغم من تقديمنا مباراة جيدة".


وتابع :"في الشوط الأول من مباراة اليوم قدمنا عرضًا جيدًا وأحرزنا أكثر من هدف، ودائمًا الأهداف تُكمل الصورة الجيدة للأداء".

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