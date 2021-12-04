أنت في الأمان ولا خطر.. اكتشف مدى إصابتك بـ كورونا من فصيلة دمك

فيروس كورونا هو مرض معد يصيب الجهاز التنفسي العلوي ويصيب الأشخاص من جميع الفئات العمرية، ولكن هناك بعض الفئات من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى مقارنة بالفئات الأخرى، ويؤدي الفيروس إلى أعراض خطيرة لدى الأشخاص فوق 60 عامًا أو الذين يعانون من حالات صحية مثل أمراض الرئة أو القلب أو مرض السكري أو المناعة الضعيفة، وتشير بعض الدراسات إلى أنه قد يكون أكثر عدوى للأشخاص الذين لديهم فصائل دم معينة.

تشير دراسة جديدة صادرة عن مستشفى سير جانجا رام (SGRH) إلى أن الأشخاص ذوي فصائل الدم A و B و Rh + أكثر عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا، علاوة على ذلك فإن أولئك الذين لديهم فصائل الدم O و AB و Rh- هم أقل عرضة للإصابة بالعدوى.

وفقًا لنتائج الدراسة المنشورة في مجلة Frontiers in Cellular and Infection Microbiology ، فإن الرجال ذوي فصيلة الدم B أكثر عرضة للإصابة مقارنة بالنساء من نفس المجموعة، في حالة فصيلة الدم AB ، يكون الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا أكثر عرضة للإصابة.

في حين أوضحت الدراسة أن فصيلة الدم لها علاقة بخطر الإصابة ، إلا أنها لا تكشف عن أي شيء عن شدة المرض أو الوفيات.

بالإضافة إلى ذلك، يشير البحث أيضًا إلى أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم A و Rh + يستغرقون وقتًا أطول للتعافي بينما يمكن للأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم O و Rh- التعافي بسرعة.

ووفقا لموقع timesofindia تشير بعض الدراسات السابقة أيضًا إلى أن الأشخاص ذوي فصيلة الدم A أكثر عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا Covid-19.

قال الدكتور راشمي رنا، استشاري قسم الأبحاث ، SGRH ، إن فيروس كورونا هو فيروس جديد وهناك الكثير من الأشياء التي لم تُعرف عنها حتى الآن، لذلك ، كان الدافع من الدراسة هو معرفة دور فصيلة الدم في خطر أو تطور الأمراض المعدية.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء الدراسة لتحديد دور فصائل الدم في خطر الإصابة بـ فيروس كورونا COVID-19، تم إجراء العديد من الدراسات في الماضي أيضًا، هناك الكثير من التناقض عندما يتعلق الأمر بالنتيجة النهائية.

تشير بعض الدراسات إلى الارتباط المحتمل ، بينما يُظهر البعض الآخر أنه لا توجد علاقة، لذلك لا يزال من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاج فيما يتعلق بالعلاقة بين فصيلة الدم وخطر وشدة كورونا COVID-19.