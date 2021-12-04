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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دراسة: المصابون بأمراض الحساسية محميون من كورونا

أمراض الحساسية
أمراض الحساسية

أثبتت دراسة حديثة أن المصابين بـ أمراض الحساسية أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا من الأصحاء.

شملت الدراسة عددا كبيرا من أنواع أمراض الحساسية المختلفة حتى الربو والأكزيما، وكان احتمال الإصابة فيروس كورونا لهؤلاء الأشخاص أقل بنسبة تصل إلى 40%.

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ووفقا لما جاء في  مجلة "Thorax" فقد درس علماء الأحياء من جامعة كوين ماري في لندن بيانات من 16000 بالغ بريطاني من مايو 2020 إلى فبراير 2021، وطلبوا من المتطوعين الكشف عن معلومات حول نمط حياتهم في مجال التغذية والراحة والعمل والبيانات الجسدية مثل الوزن والطول والأمراض المختلفة ونوع الحساسية التى يعانون منها.

لم  تتجاوز نسبة الإصابات بفيروس كورونا في الدراسة 3% من المشاركين بما يقدر بـ  446 شخصً، من بين المرضى الذين يعانون من أمراض الحساسية مثل الأكزيما والتهاب الجلد الناجم عن مسببات الحساسية وكذلك حمى القش أو التهاب الأنف، لديهم خطر أقل بنسبة 40% للإصابة مما يعني أن مرضى الربو أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا بنسبة 38%، حتى عند استخدام أجهزة الاستنشاق بالستيرويد.

هذه الدراسة أجريت قبل ظهور متغيرات دلتا أو أوميكرون، لذلك من غير المعروف ما إذا كانت ردود الفعل التحسسية تحمي من السلالات الجديدة وينتظر الأطباء إجراء المزيد من البحوث حولها.

الحساسية كورونا محميون فيروس كورونا أمراض الحساسية السلالات الجديدة مرضى الربو

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