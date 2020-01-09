أسباب وأعراض غير متوقعة للإصابة بالحساسية

في بعض الحالات، سوف يدافع جهازك المناعي عن المواد التي لا تشكل عادة تهديدًا للجسم البشري، تعرف هذه المواد باسم المواد المثيرة للحساسية، وعندما يتفاعل جسمك معها، فإنها تسبب رد فعل تحسسيا.



يمكنك استنشاق المواد المثيرة للحساسية التي تسبب رد فعل، وتناولها، ولمسها، يمكن للأطباء أيضًا استخدام المواد المثيرة للحساسية لتشخيص الحالة، بل ويمكنهم حقنها في جسمك كشكل من أشكال العلاج.



ذكرت الأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة أن ما يصل إلى 50 مليون شخص في الولايات المتحدة يعانون من نوع واحد على الأقل من أمراض الحساسية.



ما الذي يسبب الحساسية؟

لا يعرف الأطباء سبب تجربة بعض الأشخاص للحساسية. يبدو أن الحساسية تعمل في الأسر ويمكن أن تكون موروثة، إذا كان لديك أحد أفراد أسرتك المقربين الذين يعانون من الحساسية، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالحساسية.



على الرغم من أن أسباب تطور الحساسية غير معروفة، إلا أن هناك بعض المواد التي تسبب عادة الحساسية.





الأشخاص الذين يعانون من الحساسية عادة ما يكون لديهم حساسية تجاه واحد أو أكثر مما يلي:



وبر الحيوانات الأليفة

لسعات النحل أو لدغات من الحشرات الأخرى

بعض الأطعمة ، بما في ذلك المكسرات أو المحار

بعض الأدوية ، مثل البنسلين أو الأسبرين

بعض النباتات

حبوب اللقاح أو قوالب



ما هي أعراض الحساسية؟

يمكن أن تختلف أعراض رد الفعل التحسسي من خفيف إلى شديد. إذا أصبحت عرضة لمسببات الحساسية للمرة الأولى ، فقد تكون الأعراض خفيفة. قد تزداد هذه الأعراض سوءًا إذا ما تعرّضت للحساسية مرارًا وتكرارًا.



أعراض الحساسية الخفيفة يمكن أن تشمل:



خلايا النحل (بقع حمراء حكة على الجلد)

متلهف، متشوق

احتقان الأنف (المعروف باسم التهاب الأنف)

طفح جلدي

حكة الحلق

عيون مائي أو حكة

الحساسية الشديدة يمكن أن تسبب الأعراض التالية:



التشنج البطني أو الألم

ألم أو ضيق في الصدر

إسهال

صعوبة في البلع

الدوخة (الدوار)

الخوف أو القلق

احمرار الوجه

الغثيان أو القيء

خفقان القلب

تورم في الوجه أو العينين أو اللسان

ضعف

الصفير

صعوبة في التنفس

فقدان الوعي



قد يتطور رد الفعل التحسسي الحاد والمفاجئ في غضون ثوان بعد التعرض لمسببات الحساسية. يُعرف هذا النوع من التفاعل باسم الحساسية المفرطة ويؤدي إلى أعراض تهدد الحياة ، بما في ذلك تورم الشعب الهوائية ، وعدم القدرة على التنفس ، وانخفاض حاد في ضغط الدم.



إذا واجهت هذا النوع من الحساسية ، فاطلب المساعدة العاجلة في حالات الطوارئ.





بدون علاج ، يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى الوفاة في غضون 15 دقيقة.

جهاز المناعة لديك مسئول عن الدفاع عن الجسم ضد البكتيريا والفيروسات،