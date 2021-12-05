عبد العال : مجلس الشيوخ أنجز مشروعات القوانين المطلوبة مناقشتها من "النواب" بتأنى

قال سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ أن التعاون كان عالياً بين مجلسى النواب والشيوخ سواء على مستوى رؤساء المجلسين أو حتى الأمناء العامين ، واللجان المشتركة ، ولم يحدث أى تعارض.

وأشار عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه كان يتم انجاز مشروعات القوانين التى كان يطلب مجلس النواب مناقشتها بتأنى ، حيث لم يقوم مجلس النواب بإستعجال مجلس الشيوخ فى مناقشة أى مشروعات قوانين تعرض عليه.

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر.

وشهد مجلس النواب ، الموافقة على 3 مشروعات قوانين بالإذن لوزير البترول في البحث والتنقيب، وكذلك مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ودعا النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب، بضرورة حضور وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، إلى جلسة البرلمان، للرد على ما تعرض له العديد من الطلاب في مدارس مختلفة من حالات تسمم بسبب الوجبات المدرسية.

وقال النائب: مصيبة يعيشها أهالي الأقصر بصفة عامة والبياضية بشكل خاص، وهناك حالة ذعر بسبب تسمم أكثر من 70 طالباُ بمدرسة البياضية الابتدائية المشتركة.