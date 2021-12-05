عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عبد العال : مجلس الشيوخ أنجز مشروعات القوانين المطلوبة مناقشتها من "النواب" بتأنى

سيد عبد العال ، رئيس
سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ

قال سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ أن التعاون كان عالياً بين مجلسى النواب والشيوخ سواء على مستوى رؤساء المجلسين أو حتى الأمناء العامين ، واللجان المشتركة ، ولم يحدث أى تعارض.

وأشار عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه كان يتم انجاز مشروعات القوانين التى كان يطلب مجلس النواب مناقشتها بتأنى ، حيث لم يقوم مجلس النواب بإستعجال مجلس الشيوخ فى مناقشة أى مشروعات قوانين تعرض عليه.

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر.

وشهد مجلس النواب  ، الموافقة على 3 مشروعات قوانين بالإذن لوزير البترول في البحث والتنقيب، وكذلك مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ودعا النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب، بضرورة حضور وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، إلى جلسة البرلمان، للرد على ما تعرض له العديد من الطلاب في مدارس مختلفة من حالات تسمم بسبب الوجبات المدرسية.

وقال النائب: مصيبة يعيشها أهالي الأقصر بصفة عامة والبياضية بشكل خاص، وهناك حالة ذعر بسبب تسمم أكثر من 70 طالباُ بمدرسة البياضية الابتدائية المشتركة.

مشروعات القوانين مجلس النواب وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان المستشار أحمد سعد الدين

ترشيحاتنا

السعودية وفرنسا.. تفاصيل صفقات عسكرية ضخمة بالتزامن مع زيارة ماكرون

5 ديسمبر .. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

من واظب على هذا الدعاء وسع الله رزقه وسدد دينه.. ردده يوميا

سعر الذهب اليوم الأحد 5- 12- 2021

احتفالاً بذكرى المؤسس التاريخي.. قصة لامبورجيني سينتيناريو الأسطورية

مواعيد مباريات اليوم الأحد 5 - 12 - 2021 والقنوات الناقلة لها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدرب السودان يفجر مفاجأة بعد خسارته أمام منتخب مصر بخماسية

استمرار نوة قاسم .. تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية |فيديو

بعد أسبوعين .. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

مضى العقد .. ميدو يفجر مفاجأة عن عمر كمال عبد الواحد |فيديو

هشتاج بن شرقي يتصدر تريند تويتر .. شاهد

وزير التعليم يوجه تنبيها عاجلا لـ المعلمين وأولياء الأمور

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بجلد ذاته.. لماذا عشق القصبجي أم كلثوم ورفض الثراء والشهرة ليظل بجوارها؟

اهتم مسرحه بالعدالة.. كيف استلهم الفريد فرج المسيحي التراث الإسلامي؟

طفل ليلة ونفسي ميطلعش ابنه.. حكاية تيتوس الفيشاوي حفيد سمية الألفي؟

مات ديمون وبروس ويليس في المقدمة.. كيف تنبأت السينما بظهور فيروسات أوميكرون وكورونا؟

فيديو

فيديوجراف.. مجاعة وفيضانات وفيروس مميت .. تنبؤات العرافة العمياء لـ 2022

اختارتني من وسط الكل.. عروس تترك حفل زفافها لأجل قطة |فيديو

تفتيش المطاعم .. العثور على رءوس حمير في ترعة بالبحيرة |فيديو جراف

حبسني وخوفني.. التحقيق مع مصطفى فهمى بسبب فاتن موسى

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ