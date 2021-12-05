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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس شخص أطلق النار على طالب في القاهرة

اطلاق نار
اطلاق نار

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإطلاق عيار ناري على طالب بالقاهرة.

وكانت جهات التحقيق، قررت حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإطلاق عيار ناري على طالب بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

ألقى رجال الأمن القبض علي المتهم بإطلاق عيار ناري على طالب بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية "مصاب بطلق خرطوش بعينه اليمنى إثر ادعاء مشاجرة بمنطقة أول طريق العاشر بدائرة القسم".

بالانتقال والفحص تم التقابل مع شقيق المصاب، قرر بأنه حال تواجدهما بمحل البلاغ مستقلان دراجة نارية حدثت مشادة كلامية بينهما وبين قائد دراجة نارية أخرى " غير معلوم لديه " بسبب خلاف حـول أولوية المرور، قام على إثرها الأخير بإطلاق عيار خرطوش من سلاح ناري كان بحوزته ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم "له معلومات جنائية"، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار "المستخدم فى ارتكاب الواقعة".

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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