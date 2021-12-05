حجز 905 قطع أراضى لمقابر بمدينة سوهاج الجديدة .. اليوم

أعلن المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع أراضي المقابر للمتقدمين لحجز ٩٠٥ قطع أراضي مقابر للمسلمين بنظام اللحد، بمساحة ٤٠م٢، اليوم الأحد بمقر جهاز مدينة سوهاج الجديدة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، في تصريحات له، أنه على المتقدمين للحجز الحضور من الساعة الـ8.30 صباحاً لإجراء عملية تسجيل الحضور.

أكد المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة أنه سيتم غلق الأبواب من الساعة الـ10.30 صباحاً للبدء في إجراء القرعة العلنية.

كما سيتم السماح لحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب إيصال السداد، كما سيتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز من الدخول في هذه القرعة.