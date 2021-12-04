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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

جزويت القاهرة يعلن القائمة القصيرة لجائزة "فيلم الدقيقة الواحدة" وغدا النتيجة النهائية

صدى البلد

أعلنت جمعية النهضة العلمية والثقافية " جزويت القاهرة "، اليوم السبت، القائمة القصيرة لمسابقة "فيلم الدقيقة الواحدة".

واجتمع أعضاء لجنة تحكيم المسابقة، وهم كلًا من “الناقد عصام زكريا والمخرجة نادين صليب والمخرجة ميسون المصري”، وشاهدوا 37 فيلمًا قصيرًا مدة كل فيلم دقيقة واحدة، وهي الأفلام التي انطبقت عليها شروط المسابقة.

ووقع اختيار اللجنة على خمسة أفلام لتصعد إلى القائمة القصيرة، وهي: "بيبي كولا" إخراج سلمى مصطفى، "التورتة"  إخراج محمد الشحات، "عشانك" إخراج إسلام الدسوقي،"Nothing " إخراج ميشيل ميلاد، "Less than a minute" إخراج أحمد الكيال، وستعلن الجمعية، غدا الأحد، إسم الفيلم الفائز بالجائزة.

وكانت جمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة" أعلنت فة وقت سابق، عن مسابقة “فيلم الدقيقة الواحدة” حول موضوع "الحد من الزيادة السكانية" بجائزة قدرها عشرة ألاف جنيه مصري في إطار "مبادرة المشاركة المجتمعية لتنمية الثقافة و الفنون المستقلة".

تاريخ الجمعية

وتأسست مدرسة العائلة المقدسة " جزويت القاهرة " على يد ثلاث آباء يسوعيين جاءوا من لبنان وبدأوا مدرستهم فى حى الموسكى عام 1879 بعدد 6 طلبة وأشاد الخديو توفيق وقتها بعطاء هؤلاء الآباء الذين حرصوا على تقديم خدمة مميزة للشعب المصري. 

وفِى عام 1889 افتتحت المدرسة بمقرها الحالي بحي الفجالة لتبقى فيه شامخة وتقدم خدمة وتعليم متميز لأجيال من المصريين الى يومنا هذا. تقدم مدارس العائلة المقدسة “التعليم لطلابها فى الأساس باللغتين العربية والفرنسية. وتفتخر إدارة مدارس “الجزويت ان المدرسة لا تهتم بالتعليم فقط بل تسعى دائماً للتنشئة الصالحة قبل التعليم الجيد، وهذا ما يميز طلاب مدارسهم ويفرز أجيال مؤثرة فى المجتمع المصرى .

وتأسست جمعية النهضة العلمية والثقافية بالفجالة (جزويت القاهرة) عام 1998 على يد الآباء والأخوة اليسوعيين ”الجزويت“ وبعض المصريين من المسلمين والمسـيحيين المهتمين بالقضايا الفية والثقافية والمدنية وغيرها من القضايا التى تهـم المصريين جميعا وتم إشهارها فى وزارة الشؤون الاجتماعية (التضامن الاجتماعي) برقم 4499، وتعمل فى عموم جمهورية مصر العربية.

جزويت القاهرة جمعية النهضة العلمية القائمة القصيرة فيلم الدقيقة الواحدة النهضة العلمية

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