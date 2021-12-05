انهيار منزل مكون من 3 طوابق وإخلاء 3 آخرين بمدينة أسيوط

أنقذت العناية الإلهية 4 أسر من الموت بعد أن انهار منزلهم المكون من 3 طوابق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بحي غرب مدينة أسيوط.
تلقى اللواء الدكتور عمر السويفي مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انهيار منزل مكون من 3 طوابق بحارة أحمد عبد النبي من شارع عبدالعزيز المتفرع من شارع سعد زغلول حي غرب أسيوط.
على الفور انتقل إلى موقع الحادث محمد بشير رئيس حى غرب مدينة أسيوط وضباط قسم شرطة أول أسيوط والحماية المدنية والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص ان المنزل مكون من 3 طوابق ويقيم به 4 أسر وكانوا خارج المنزل وقت الانهيار.
كما تسبب الانهيار في سقوط حوائط ب3 منازل مجاورة وتم إخلاء المنازل المجاورة للمنزل المنهار وانتقل فريق من الإدارة الهندسية لمعاينة المنزل المنهار والمنازل المجاورة وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بمحيط المنطقة.