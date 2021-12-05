بعد ثوران بركان سيريمو..زلزال عنيف يضرب إندونيسيا

هز زلزال عنيف بقوة 6 درجات ريختر شمال جزيرة هالماهيرا في إندونيسيا بحسب ما أفاد به مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وذكر مسؤولون أن شخصا على الأقل لقي حتفه وأصيب 41 بحروق خطيرة بعد ثوران بركان سيريمو في مقاطعة جاوة الشرقية في إندونيسيا، يوم أمس السبت.

وقالت إنداه ماسدار، نائبة رئيس مقاطعة لوماجانج، في مؤتمر صحفي نقل عبر التلفزيون، إنه بالإضافة للوفاة المعروفة والإصابات، هناك شخصان مفقودان وحوصر ثمانية من عمال المحاجر عقب الثوران.

وأظهرت لقطات من الهواتف المحمولة، بثها التلفزيون المحلي، قرويين وهم يركضون ويصرخون في حالة من الذعر، بينما كانت السحابة الضخمة من الرماد تقترب منهم.

وقال سوهاريانتو، رئيس الوكالة الوطني لإدارة الكوارث، إن الطين السميك وانهيار جسر كبير يربط المقاطعتين، عرقل جهود الإنقاذ.



ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان زلزال هالماهيرا مرتبطاً بثوران البركان.

وفي يونيو 2020، ضرب هالماهيرا زلزال مدمر أكثر قوة بشدة 6.5 درجات ريختر.